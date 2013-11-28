Взять тепленьким: как выбрать термобелье

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Любители зимней рыбалки или охоты, сноубордисты и лыжники, альпинисты и люди, просто любящие прогулки в погожий зимней день... Спросите, что общего между ними? Всем им для того, чтобы с удовольствием и комфортом предаваться любимому занятию, просто не обойтись без термобелья. О том, как выбрать качественное термобелье, читайте в материале М24.ru.

Для чего нужно термобелье?

Во-первых, конечно, для сохранения тепла. Этот эффект достигается за счет ультрасовременных материалов, используемых при производстве белья. Специальное переплетение с огромным количеством маленьких ячеек создает воздушную прослойку, которая при нагревании за счет тепла вашего тела, создает защитную прослойку между телом и холодной наружной средой. Вторая функция термобелья – отвод влаги с поверхности тела. Например, зимой после физических нагрузок вспотевший человек вполне может переохладиться и заболеть. Термобелье выводит выделяемую влагу наружу, где она моментально испаряется, не создавая при этом дискомфорта.

Дизайнеры одежды поработали и над полотном ткани. В термобелье с тканью вафельного плетения создаются толстая воздушная прослойка. Однако такая ткань меньше соприкасается с кожей и хуже отводит лишнюю влагу. Более современный вариант – двухслойная ткань, где внутренний слой изготовлен из полимерного материала, который дышит и выводит влагу от тела. У такого двухслойного белья полотно ткани бывает в рубчик или сетчатым. В профессиональных спортивных моделях такого белья указывается даже коэффициент паропроницаемости – он показывает, какой объем пара за сутки может испариться через квадратный метр материала.

Двухслойная ткань Полимерный материал имеет огромное количество микроскопических пор, размер каждой из которых на несколько порядков меньше самой крохотной капельки воды, но во столько же раз больше молекулы водного пара. В итоге через внутренний слой вода может проходить только в парообразном состоянии. Внешний слой материала имеет ячеистую структуру: в них распределяется и быстро испаряется влага. В тех же ячейках, как в крохотных кармашках, сохраняется воздух - это обеспечивает дополнительную термоизоляцию. Полимерный материал имеет огромное количество микроскопических пор, размер каждой из которых на несколько порядков меньше самой крохотной капельки воды, но во столько же раз больше молекулы водного пара. В итоге через внутренний слой вода может проходить только в парообразном состоянии. Внешний слой материала имеет ячеистую структуру: в них распределяется и быстро испаряется влага. В тех же ячейках, как в крохотных кармашках, сохраняется воздух - это обеспечивает дополнительную термоизоляцию.



Выбирать термобелье нужно в зависимости от того, насколько активно вы планируете провести свой день.

Если вы не занимаетесь спортом, а используете термобелье лишь для того, чтобы вам было комфортно, то наилучшим вариантом будет термобелье с бамбуком.

Если вы не профессиональный спортсмен, а просто любите покататься на лыжах или коньках в свое удовольствие, то лучшим вариантом будет термобелье с хлопком. Оно хорошо отведет влагу и сохранит ваше тепло.

Для профессиональных спортсменов, заботящихся о своем здоровье, подойдет термобелье с шерстью. Оно максимально быстро отводит влагу от тела, но при этом сохраняет тепло. Также оно наилучшим образом подойдет для продолжительной носки.

Основной совет Выбирайте термобелье согласно своему ритму жизни. Не ошибетесь. И помните, что главная функция термобелья — эффективно отводить от тела влагу, согреться можно и при помощи пуховика. Выбирайте термобелье согласно своему ритму жизни. Не ошибетесь. И помните, что главная функция термобелья — эффективно отводить от тела влагу, согреться можно и при помощи пуховика.



Состав ткани

Современное термобелье состоит из нескольких тонких слоев ткани, которые сохраняют максимально возможное количество тепла, отводят влагу (пот) от тела, одновременно позволяя коже дышать. Полипропилен, шерсть, акрил, хлопок и полиэстер являются лучшими материалами для термобелья. Предпочтение отдается шерсти, хлопку, полиэстеру и полипропилену, а также различным их сочетаниям. Синтетические материалы помогают термобелью отвести влагу, а хлопок и шерсть дают телу ощущение комфорта.

Хлопок хлопок состоит из многочисленных скрученных микроволокон и делает ткань приятной на ощупь. Он отлично облегает тело, хорошо впитывает и отводит влагу. Если же ткань насквозь промокает, влага будет удерживаться возле тела, вызывая при этом весьма неприятные ощущения. Белье, изготовленное из стопроцентного хлопка, рекомендовано для обычных прогулок, ежедневной носки, охоты, рыбалки, а также для сна.

У шерсти есть неоспоримое преимущество — согревающий эффект. Ее волокна имитируют микромассаж, повышая интенсивность кровообращения. К тому же, качественное шерстяное белье будет дольше служить. Такое теплосохраняющее и согревающее термобелье незаменимо при длительных прогулках на холоде. Также хорошее сочетание получается при соединении шерсти с акрилом. Оно хорошо испаряет влагу и сохраняет все свои свойства на протяжении долгого времени, поэтому подходит для продолжительного использования в экстремальных условиях (где нет возможности переодеться и принять душ).

Синтетика обладает способностью отводить и не накапливать влагу, а минимальное количество влаги быстро испаряется. Синтетическое белье износостойкое, меньше подвергается деформации, предотвращает размножение бактерий, которые могут вызвать запах пота. Дополнительно производители могут использовать специальные пропитки, повышающие антибактериальные антимикробные свойства синтетического термобелья. Для такого белья используют полиэстер, полипропилен, полиамид, эластан, нейлон, полиакрил и т.д.

Синтетическое термобелье Полипропилен намного лучше, чем другие материалы, отводит влагу от кожи, при этом не намокая. И все-таки термобелье, изготовленное из 100%-ного полипропилена, не следует долго носить, а спать в нем тем более, ведь полипропилен будет изрядно сушить кожу. Полипропилен – искусственное волокно, имеет наилучшие свойства теплосбережения. Он очень хорошо отводит всю влагу от тела и обладает свойством не впитывать в себя неприятные запахи. Полипропилен включает в себя компонент, который препятствует размножению бактерий, живущих на коже человека и выделяющих неприятные запахи. намного лучше, чем другие материалы, отводит влагу от кожи, при этом не намокая. И все-таки термобелье, изготовленное из 100%-ного полипропилена, не следует долго носить, а спать в нем тем более, ведь полипропилен будет изрядно сушить кожу. Полипропилен – искусственное волокно, имеет наилучшие свойства теплосбережения. Он очень хорошо отводит всю влагу от тела и обладает свойством не впитывать в себя неприятные запахи. Полипропилен включает в себя компонент, который препятствует размножению бактерий, живущих на коже человека и выделяющих неприятные запахи. Полиэстер своей структурой волокна немного похож на хлопок. Термобелье из полиэстера будет служить долго, оставаться мягким и хорошо отводить влагу. Дополнительное преимущество изделий из полиэстера — их можно сушить на батарее и гладить. Полиамид придает термобелью гладкость, на ощупь оно мягкое и легкое. Практически все бесшовное белье делается из полиамида. Эластан, точнее его тончайшие волокна, добавляют в состав термобелья для повышения износостойкости и эластичности. Чем больше в составе процент эластана, тем белье лучше тянется.





В последнее время в термобелье используется и нить X-Static – нейлоновая и покрытая слоем серебра. За счет бактерицидного эффекта нитей подавляется размножение бактерий и грибков.

Одна из самых важных характеристик термобелья – время высыхания.

Фото: Оксана Загребнева

При выборе размера термобелья учтите, что белье будет работать максимально эффективно, только если оно плотно прилегает к телу. Любой вид и тип выбирайте по своему размеру, т.к. большое белье понижает эффективность, а белье на размер меньше будет сковывать движения.

Термобелье надо стирать в воде при температуре не выше + 40 градусов (иначе оно потеряет свои свойства) со стиральным порошком или мылом, вручную или в стиральной машине в режиме "деликатной стирки". Его категорически запрещается кипятить, сушить на обогревателе или над огнем, гладить. Термобелье нельзя обрабатывать растворителями и подвергать химической чистке.

Отличить качественное термобелье от подделки сложно. Чтобы не ошибиться, лучше покупать одежду в специализированных спортивных магазинах и известных производителей. Дорогие марки – lowe alpine (США), Ulfrotte и Duofold, качественное белье делает американский гигант туристического снаряжения Marmot. Более доступно белье марки Vaude (Германия). Хорошей репутацией пользуется термобелье компаний Craft (Швеция) - наиболее популярны линии Pro Zero, Pro Zero Extreme и Pro Warm, Odlo (Швейцария), Medico (Германия), Levron (Чехия).

Признаки качественного термобелья:

оно облегает тело, как вторая кожа, но не сдавливает;

швы плоские, бирки расположены на внешней поверхности;

даже при активных физических нагрузках в нем не жарко;

оно не намокает от пота и не впитывает запах пота;

не растягивается ни от стирок, ни от активной носки, не линяет и не красится.

Оксана Загребнева