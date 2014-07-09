Вход на "Белорусскую" был временно закрыт из-за бесхозного предмета

На "Белорусской" кольцевой обнаружили подозрительный предмет

Вход на станцию метро "Белорусская" Кольцевой линии был временно закрыт из-за подозрительного предмета, сообщает Агентство "Москва".

Ранее на место прибыл наряд, который оцепил вход в подземку со стороны Лесной улицы.

В 17.00 оцепление у метро начали снимать. Как рассказали M24.ru в пресс-службе столичного управления полиции, предметов, угрожающих жизни и здоровью людей, обнаружено не было.

По данным радиостанции "Москва FM", там проходили учения по эвакуации сотрудников близлежащего торгового центра. По легенде тренировки, там искали взрывное устройство.