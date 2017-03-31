Кричащая вывеска: как меняется город после снятия рекламных конструкций

Архитектурную справедливость восстанавливают в Москве: с фасадов убирают кричащие рекламные вывески, зданиям возвращают исторический вид. От рекламы уже очищен центр города, а к середине лета процесс шагнет и за пределы Третьего транспортного кольца, передает телеканал "Москва 24".

Здание на Тверской теперь можно разглядеть во всех деталях, хотя еще недавно часть главного фасада закрывала гигантская вывеска. Новый ресторан, обосновавшийся тут 3 года назад, к облику старинного здания отнесся более деликатно.

Пестрота на городских улицах была характерной приметой Первопрестольной еще до революции. Владельцы аптек, ресторанов, магазинов при помощи разного рода конструкций стремились максимально выделить свое заведение. В XXI веке конструкции стали технически совершеннее и крупнее. Они появились едва ли не на каждой крыше в центре, зависли даже над проезжей частью. Например, на Покровке транспарантные растяжки висели через каждые 20 метров. По мнению урбанистов, в какой-то момент общественные пространства оказались переполнены разнообразными буквами и картинками.

Фасад здания является неотъемлемой частью общественного пространства, формируя отношение человека и влияя на его комфорт пребывания на улице, считает урбанист Аркадий Бершман. Если у нас будет засилие каких-то цветных вывесок, чего-то мигающего, моргающего, то у человека произойдет отторжение и он станет игнорировать такой раздражитель и смысл всех этих вывесок попросту потеряется.

Реформировать и регламентировать уличные информационные конструкции начали в 2013 году. Вывески опустили на уровень перекрытий между первым и вторым этажами, размещать их на крышах разрешили лишь собственникам зданий, от букв и растяжек расчистили исторические фасады, определили размеры настенных вывесок. Консольные вывески по новым правилам не должны выступать за стену дома дальше чем на 20 сантиметров.

В тестовом режиме новые правила опробовали на 11 центральных улицах, затем ввели на пространстве внутри Садового кольца, а чуть позже – внутри Третьего транспортного. Улицы преобразились.

Требования к вывескам уже перешагнули границы ТТК. Недавно они коснулись Молодогвардейской, Ярцевской улиц и участка Шмитовского проезда. К 1 июля правила распространятся на всю Москву. У предпринимателей есть время подготовиться.

Одновременно с вступлением в силу новых правил за пределами ТТК начнет мониторинг специальные комиссии, которые будут выявлять нарушителей и самостоятельно демонтировать конструкции и выписывать штрафы.