Эксперт по патентам рассказала, есть ли смысл регистрировать свои мемы

Москвичка решила зарегистрировать в качестве товарного знака фразу "Наташ, ты спишь? Наташ, вставай, мы там все уронили". Изобретательница мема уже подала заявку в Роспатент. Рассказываем, как компании пользуются популярными мемами в рекламных целях и есть ли смысл регистрировать продукты своего творчества.



Фото: Дарья Бородулина/ vk.com/agassy

Из простого мема в товарный знак

Мем "Наташ, ты спишь? Наташ, вставай, мы там все уронили" появился в одном из пабликов соцсетей в 2019 году. Сначала на фото было только два кота и девушка под одеялом. Коты будили хозяйку и требовали их накормить. Настоящий бум мем пережил весной 2020 года, когда его стали использовать для шуток про обвал рубля, локдауны в период коронавируса и в качестве картинки к любым событиям и эмоциональным переживаниям в связи с пандемией.

С развитием мема количество котов на фото прибавилось, а их "слова с просьбами" становились все более ироничными. В основном мемы носили добрый и юмористический характер, поэтому быстро набрали популярность среди россиян.

Как стало известно, заявку на патент фразы про Наташу подала предпринимательница из Москвы Дарья Бородулина. Она планирует зарегистрировать фразу в качестве товарного знака. Согласно классу международной классификации товаров, под этим брендом можно будет выпускать и продавать сувениры, фотографии, канцтовары, игрушки и одежду.

Такой слоган можно будет даже написать на пластиковых мешках для уборки отходов домашних животных. Кроме того, бренд можно будет использовать в маркетинговых целях, для рекламы, съемок фильмов и трансляций в интернете.

Роспатент сообщил РИА "Новости", что получил и рассмотрит заявку. Выдадут ли москвичке патент на мем, пока не ясно.



Какие мемы использовались в рекламных целях?

По данным СМИ, Бородулина подала заявку по совету юриста. Она увидела, что компании начали активно использовать мем в рекламе, сувенирах и как слоганы на одежде, но за разрешением к ней никто не обращался. Девушка отметила, что мем использовали такие крупные компании, как МТС, Альфа-Банк, "Эксмо" и множество других мелких компаний.

Это уже не первый случай, когда крупные компании берут популярные мемы для своих рекламных целей. Ранее одна из российских авиакомпаний использовала мем с котом в колпаке и с волшебной палочкой, которая делала магическое "Вжух". Кот махал палочкой и мгновенно ускорял все перелеты. "Вжух – и ты в Москве", "Вжух – и ты уже во Внуково", – гласили слоганы.

Были ситуации, когда за нелегальное использование зарегистрированных мемов компании платили крупные штрафы. Так, например, случилось с всемирно известным образом "Ждуна", которого создала художница из Нидерландов Маргрит ван Брифорт. В 2018 году компании "МегаФон" пришлось заплатить правообладателю штраф в размере 8,6 миллиона рублей за использование образа. Через полгода от "Ждуна" пострадала и "Почта России". Правда, за незаконное использование в этом случае удалось отделаться штрафом в 25 тысяч рублей.



Фото: facebook.com/Марина Крючкова

Зачем регистрировать товарный знак на мем?

Патентный поверенный РФ Ольга Плясунова рассказала Москве 24, что регистрация товарного знака является хорошим способом защиты интеллектуальной собственности. "Если это ее интеллектуальная собственность и она это придумала – это очень хороший способ защиты от незаконного использования", – прокомментировала Плясунова случай с патентом на фразу про Наташу с котами.





Ольга Плясунова патентный поверенный РФ Товарный знак означает, что она может запрещать использовать его тем, кто ее не устраивает, или разрешать использовать, заключать лицензионный договор.

Плясунова объяснила, что создательница мема произвела его на свет, используя свой интеллект. "Она изобрела картинку, которая стала популярной. Это тоже результат интеллектуальной деятельности, которая перешла в художественную. В принципе, у нее есть на это авторское право, которое есть по факту возникновения произведения", – сообщила эксперт.

При этом Плясунова добавила, что товарный знак юридически сильнее, чем авторское право.





Ольга Плясунова патентный поверенный РФ Товарный знак – это более сильная защита. Если дело дойдет до судебных разбирательств или возникнут конфликты, человеку будет проще защитить результат своей деятельности.

Эксперт добавила, что при наличии патента человек будет защищен, если кто-то начнет использовать произведение без его согласия или в неприятном контексте. В случае нелегального использования товарного знака может грозить штраф до 5 миллионов рублей или в размере суммы, учитывающей стоимость товаров, на которых размещен товарный знак.