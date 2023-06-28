Три главных совета, как подготовить голос перед важной речью

Успех публичного выступления, переговоров или собеседования зависит не только от того, что будет сказано. Не менее важно, как в этот момент звучит наш голос. Разбираемся с тренером по ораторскому искусству, как подготовиться перед важной речью.



Сохраняем спокойствие

Даже у самых опытных выступающих есть так называемый "ораторский мандраж". Важно, чтобы волнение не доходило до той степени, когда человек физически не может ничего произнести, начинает потеть и трястись. Об этом Москве 24 рассказала тренер по ораторскому искусству Екатерина Шаркова.





Екатерина Шаркова тренер по ораторскому искусству Успокоиться поможет дыхание по технике "квадрат пранаямы". Сделайте вдох, задержите дыхание, выдохните и снова пауза. Повторите так несколько раз. Учтите, что длина вдохов, выдохов и пауз должна быть примерно одинаковой.

Чувствовать себя увереннее также поможет хорошая подготовка перед выступлением. Нужно заранее продумать текст и прорепетировать речь. Еще лучше снять тренировки на камеру, чтобы посмотреть со стороны на произношение слов и жестикуляцию.

Также это позволит проверить, укладывается ли оратор в отведенное для выступления время, уточнила специалист.



Работаем над артикуляцией

Улучшить звучание речи поможет дикционная гимнастика. Одно из упражнений выглядит так: следует произносить слово "кью", старательно вытягивая губы трубочкой. Затем нужно резко сказать "икс", максимально улыбаясь. Чередование звуков надо повторить 10 раз.





Екатерина Шаркова тренер по ораторскому искусству Размять артикуляционный аппарат поможет и такое упражнение: наберите воздух, надуйте щеки, нажмите на них пальцами и начните со звуком выпускать воздух, как будто лопаете пузырь. Повторите так 10 раз.

Эксперт добавила, что для разминки артикуляции можно просто покривляться перед зеркалом. Например, несколько раз широко улыбнуться и вытянуть губы трубочкой. Если есть время, можно почитать вслух, положив в рот, например, пробку.



Следим за рационом

До выступления лучше отказаться от кофе, чая, семечек и орехов. Эти продукты и напитки могут спровоцировать першение в горле.

"В целом, на мой взгляд, спикер должен во время выступления испытывать легкое чувство голода. Тогда энергии будет больше", – отметила Шаркова.

Лучше всего перед речью пить обычную теплую воду. Она увлажняет связки и благотворно влияет на голос, заключила эксперт.

