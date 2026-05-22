Яна Поплавская назвала виновника ДТП в Нижнем Новгороде "личинкой миллионера"

Актриса Яна Поплавская назвала "личинкой миллионера из Нижнего Новгорода" 21-летнего Сергея Корнилова, устроившего серьезное ДТП в центре города. Она предрекла молодому человеку печальное будущее. Подробности – в материале Москвы 24.

"В Москве его бы зачморили"

Сын умершего в 2024 году бизнесмена Сергея Корнилова, Сергей Корнилов – младший устроил ДТП в центре Нижнего Новгорода 20 мая. Молодой человек потерял управление за рулем кабриолета Mercedes-Benz SL и столкнулся еще с двумя машинами. О пострадавших в аварии не сообщалось. По данным СМИ, Сергей был пьян, а после аварии опубликовал несколько скандальных роликов, в которых в том числе обратился к "нищете".

Скандальную выходку Корнилова в своем блоге прокомментировала актриса Яна Поплавская. Она отметила, что с таким поведением его ждет печальное будущее.





Яна Поплавская актриса Это мажорик, личинка миллионера из Нижнего Новгорода, который устроил аварию на дорогой машине (в Москве бы его зачморили, конечно), в которой по Божьей милости никто не погиб. Папа умер, оставил большое наследство. Вот он и "мажорит". Я знаю столько историй, как проматывали состояния…

Поплавская рассказала историю своего знакомого, который когда-то владел частными самолетами, сахарными и бетонными заводами, квартирами, машинами и руководил крупным банком. Однако из-за своего образа жизни "спустил абсолютно все" и сейчас живет скромно.

"Не сомневаюсь, что когда-то этот мажорик будет выглядеть совсем по-другому, будет выглядеть очень бледно. И улыбаться будет не так нагло, как сейчас, а заискивающе – помогите, чем можете", – отметила актриса.

Инцидент с ДТП в Нижнем Новгороде прокомментировал и адвокат Сергей Жорин. Юрист отметил, что сыну миллионера может грозить тюремный срок за совершенное ДТП при самом худшем варианте развития событий, при этом пожизненно лишить водительских прав его не могут.





Сергей Жорин юрист Если в аварии нет погибших и тяжело пострадавших, то базовая ответственность – административная. За управление в состоянии опьянения предусмотрен штраф 45 тысяч рублей и лишение прав на срок до двух лет. За выезд на встречную полосу может грозить штраф 7,5 тысячи рублей или лишение прав до полугода.

По словам адвоката, отдельно следует смотреть, привлекали ли ранее водителя за пьяное вождение. За повторное управление автомобилем в состоянии опьянения возможно наказание вплоть до двух лет лишения свободы, добавил Жорин.

На массовое ДТП с участием Корнилова отреагировала и его мать. Она откровенно призналась, что не имеет представления, почему сын ведет себя подобным образом, сообщил телеканал РЕН ТВ.

"Вы не вовремя пришли. Для любой матери это большое горе", – сказала она.

При этом в беседе с журналистами телеканала сам Сергей опроверг информацию о том, что он был в состоянии алкогольного опьянения и просто "ударился об машину". Однако подробностями аварии делиться не стал.

"Нищета, не обижайтесь"

После ДТП в социальных сетях Сергея начали появляться фото и видео: на одном из них парень рассказал, что пьян "в дупло" и авария его не беспокоит. Позже он поделился в беседе с Москвой 24, что планирует купить себе новый автомобиль.

"Машину новую собираюсь приобретать, Porsche 911 Turbo S за 30 миллионов рублей", – сказал Корнилов.

В одном из сообщений он также обратился к подписчикам, но позже видео удалил, сообщил сайт NN.ru.





Сергей Корнилов виновник ДТП в Нижнем Новгороде Нищета, не обижайтесь, пожалуйста, что вы не можете себе позволить такую машину. Все прекрасно. Все хорошо, спасибо. Никто не сел, никто не ответственен. Россия же.

Кроме того, появились фото Сергея, лежащего на капоте Mercedes с оторванным колесом, а затем улыбающегося, но уже сидя в автомобиле ГАИ. После ДТП Корнилов отправился в ресторан, продолжая записывать видео.

Сотрудники Госавтоинспекции составили в отношении Корнилова четыре административных протокола: за отсутствие страховки, выезд на встречную полосу, повреждение дорог и отказ от прохождения медосвидетельствования. Машину Корнилова изъяли и отправили на спецстоянку.

"При проверке водителя-нарушителя по базам МВД установлено, что он ранее неоднократно привлекался к административной ответственности", – сообщили в пресс-службе ведомства.

Сергей Корнилов – младший – сын покойного основателя группы компаний "Луидор", Сергея Корнилова. ГК "Луидор" входит в число крупнейших российских производителей спецтехники и автобусов малого класса на шасси ГАЗ, КамАЗ и УАЗ. Корнилов-старший умер в 2024 году.