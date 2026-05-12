12 мая, 19:02

Психолог Овчарова: поздравления умерших близких с помощью нейросетей могут вызвать ПТСР

Как живой: чем опасны поздравления умерших близких с помощью нейросетей

В России набирают популярность нейропоздравления, "видеопрощания" и дипфейки с покойными родственниками, заметили в Сети. Чем опасны подобные ролики, разбиралась Москва 24.

Привет с того света

В России набирает популярность услуга создания нейропоздравлений, "видеопрощаний" и цифровых аватаров умерших родственников. Публикации с подобным контентом появились в Сети.

Этот тренд, часто называемый "дэдботами" (deadbots), или цифровым "оживлением", предлагает "сохранить связь" с ушедшими близкими. На основе архивных фото, видео- и аудиозаписей голоса нейросети генерируют реалистичные анимированные ролики, или дипфейки. В них родственники, которых нет в живых, говорят родным слова поздравлений, признаются в любви, желают удачи или обнимают.

Психолог Ангелина Сурина в разговоре с Москвой 24 обратила внимание, что смерть близкого – одно из самых тяжелых переживаний и серьезная травма.

"После ухода человека, независимо от того, какие были отношения, остается чувство потерянности, одиночества, страх потери тех, кто сейчас жив", – пояснила эксперт.

Кроме того, может возникнуть чувство вины за его смерть (например за бездействие по отношению к нему), неосознанная обида на него, бога или врачей. Все эти чувства могут тянуться годами, уточнила психолог.

То, что делает искусственный интеллект, может сработать терапевтически, но только при условии грамотного подхода. Например, когда отец говорит очень важные слова: "Дочка, я тобой горжусь, ты такая молодец". Для тех, кто обратился к психологу, это поможет избавиться от боли, чувства вины или обиды на папу за то, что он не додал любви, а потом умер, не успев сказать то, что нужно.
Ангелина Сурина
психолог

Однако если будут подобраны неправильные слова, умерший оставил о себе негативный осадок, было насилие или предательство, такое поздравление может стать триггером. К примеру, есть риск, что у именинника случится истерика и возникнет обида на гостей.

"Поэтому нужно четко понимать, для кого это делается. Насколько умерший был близок, или, наоборот, у виновника торжества на него сильные обиды. Также нужно правильно выбрать слова, фразы, тон голоса, чтобы не травмировать. Это важно делать очень аккуратно, возможно, даже с консультацией психолога или посоветовавшись с близкими", – заключила Сурина.

Ранее мошенники начали использовать нейросети для создания цифровых копий умерших людей, заявили в Центре цифровой экспертизы Роскачества. По мнению экспертов, виртуальные проекции могут внушать доверие, убеждать родственников переводить деньги, рекламировать товары или даже проходить биометрию и подтверждать голосом микрозаймы.

ПТСР и кошмары

Психолог Мария Овчарова согласилась в разговоре с Москвой 24, что погружение в прошлое зачастую используется в рамках работы с психотерапевтом, когда человек что-то не высказал умершему или не успел попрощаться.

Но если речь идет о поздравлении "с того света", это совсем другое. Возвращение в прошлое в таком ключе может всколыхнуть воспоминания, что способно стать триггером для депрессивного состояния, посттравматического стрессового расстройства или панических атак.
Мария Овчарова
психолог

По ее словам, не исключены и ночные кошмары, связанные с тем, что вспомнилось или могло быть, если бы потери не случилось.

"Неконтролируемое погружение в то прошлое, которое нужно отпустить, чтобы начать жить заново, способно вызвать негативные последствия. Если же работать с психотерапевтом, ситуация будет другой: человек сам закрывает свой гештальт, завершает то, что не было закончено", – уточнила психолог.

Она предупредила, что в случае с детьми реакция на подобный контент может быть особенно непредсказуемой. У них более гибкая психика, и, если ребенок знает о смерти близкого, а потом видит такие сообщения, есть большая вероятность возникновения слуховых галлюцинаций.

"Несовершеннолетний может начать рассказывать, что к нему приходила бабушка, разговаривала с ним. Как это отразится на нем, никто не может сказать конкретно – все зависит от ребенка, его настроя, психики, возраста и того, как он вообще относится к смерти и к этой ситуации. Факторов очень много, поэтому с этим нужно быть крайне аккуратным, и лучше даже перед таким подарком проконсультироваться с психологом", – уточнила Овчарова.

Реакция взрослых тоже непредсказуема: если кому-то важно и дорого услышать эти слова, а также есть запрос именно на такой подарок, чтобы на душе стало спокойнее, можно рассмотреть такой вариант. Это же касается случаев, когда не получается принять смерть близкого или он считается, например, без вести пропавшим – для психики так окажется безопаснее.

Однако все ситуации сугубо индивидуальны и должны рассматриваться для каждого отдельно и со специалистом, заключила Овчарова.

