Помидоры, огурцы и капуста: какую рассаду сеять уже сейчас

"Союз садоводов России" порадовал дачников сообщением о том, что в середине апреля можно будет высаживать первую рассаду. Но это при условии сохранения теплой погоды. А пока рассказываем, какую рассаду нужно готовить уже сейчас, как выбрать семена и что добавить в грунт для быстрого и безопасного роста.

Что сеять на рассаду, а что – в открытый грунт

"Сейчас самое время сажать помидоры и огурцы", – в один голос говорят садоводы и агрономы. Так что если вы еще не успели это сделать, скорее бегите за семенами и готовьте горшочки для рассады. Также апрель – хороший период для посева различных салатов, базилика и капусты. И ближе к концу месяца можно сеять патиссоны и кабачки, тогда вы получите ранний урожай.

А вот баклажаны с перцами сажать уже поздно, это нужно было делать в конце февраля – начале марта. Если вы посадите их в апреле, они взойдут, но первые плоды появятся только перед самыми заморозками, в конце августа. Это самые теплолюбивые культуры с длинным сроком созревания, 120–130 дней от всходов до первого созревающего плода. Огурцы более неприхотливы и растут в разы быстрее: от момента всходов до высадки проходит недели две, и всего 40 дней от проклевывания зернышка до созревания первых плодов. Поэтому если вы не успеваете посадить огурцы в этом месяце, то не волнуйтесь, можно сделать это позже.

Время посадки в открытый грунт зависит от культуры, но большинство из них можно высаживать после девятого мая. Самый ранний посев в открытый грунт – для моркови и петрушки – начинается с последней декады апреля, когда почва уже прогрелась. Ростки всходят около двух-трех недель, и, находясь в непроросшем состоянии, они не боятся заморозков, поэтому семена можно сеять даже ранней весной.

Для ранней посадки важна неглубокая заделка семян, а сверху их можно присыпать песком или рыхлой почвой, так семена будут лучше всходить. Дополнительно можно прикрыть грядку нетканым материалом для поддержания температурного режима, это позволит растениям быстрее взойти и защитит их от пересушивания.

Если у вас есть отапливаемые теплицы, можно высаживать рассаду уже в апреле. Для огурцов и томатов ночная температура в теплице должна быть выше 15 градусов. Перцы и баклажаны более теплолюбивые, поэтому их нужно высаживать попозже, когда ночная температура будет не ниже 18 градусов.

Как выбрать семена и подготовить грунт

По словам главного агронома Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева, Вячеслава Маслова, сейчас изменились стандарты по качеству семян. Если раньше на упаковке с семенами ставился срок годности, то сейчас ставится год урожая.

В одном магазине можно наткнуться на два варианта семян: со сроком годности и со сроком получения продукции. Нужно обращать внимание на хранение семян: какие-то хранятся не меньше года, а некоторые – по 10–12 лет, это должно быть указано на упаковке.

Эксперт отметил, что по внешнему виду семян сложно понять, хорошие они или нет. "Главное, они должны быть цельными, хотя это невозможно определить, не открыв пакет. Все остальное – не показатель: семена на вид могут быть сухие, при этом иметь хорошую всхожесть, или, наоборот, быть набухшими, но иметь очень плохую всхожесть из-за того, что хранились в сырых условиях. Надо просто брать и пробовать сеять", – говорит Маслов.

В свою очередь, заведующая лабораторией селекции и иммунитета пасленовых культур ВНИИО – филиала ФГБНУ "Федеральный научный центр овощеводства" Татьяна Терешонкова рекомендует покупать семена у крупных, проверенных компаний. Такие семена обычно обеззаражены, покрашены и готовы к посеву. Их можно не замачивать, не обрабатывать, а сеять сухими в заранее подготовленную почву. Эксперт рекомендует перед посевом пролить почву раствором медного купороса, чтобы обезопасить растения от черной ножки.



Черная ножка – это грибковое заболевание, при котором корни растений поражаются черной гнилью. Чаще всего от этого болеют помидоры, болгарский перец, огурцы, баклажаны, капуста, редис и салат. При активном развитии это заболевание вызывает полегание рассады и полную ее гибель.



"Необходимо подготовить раствор в соотношении одной чайной ложки медного купороса на пять литров воды. Затем хорошо пролить почву, прикрыть посев пленкой и ждать всходов. После того как появятся первые два листочка (не семядоли, которые выступают над почвой, а именно настоящих листочка), желательно их распикировать, чтобы каждый рос в своем стаканчике и корневая система хорошо развивалась", – говорит Терешонкова.

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В качестве горшочков для рассады можно использовать стаканчики объемом 200 миллилитров. Можно и больше, но в домашних условиях это редко получается. До высадки рассада растет около 40 дней, и ей надо чем-то питаться, поэтому грунт в горшочках должен быть заправлен комплексными удобрениями. Терешонкова подчеркивает, что нужно контролировать полив, свет и плотность расположения горшочков:

Важно рассаду не переливать, обеспечить побольше света, и лучше, чтобы они не стояли очень близко друг к другу, потому что тогда они будут утягиваться. Этого достаточно для того, чтобы вырастить хорошую рассаду.



В открытый грунт рассаду можно будет высаживать в конце мая – начале июня, когда уходит риск возвратных заморозков. А как закончите с домашней рассадой, можно и за картошку приниматься. Только будьте аккуратны, синоптики предупредили о возможных майских заморозках.