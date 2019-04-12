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Общество

12 апреля, 11:07

Помидоры, огурцы и капуста: какую рассаду сеять уже сейчас

общество

"Союз садоводов России" порадовал дачников сообщением о том, что в середине апреля можно будет высаживать первую рассаду. Но это при условии сохранения теплой погоды. А пока рассказываем, какую рассаду нужно готовить уже сейчас, как выбрать семена и что добавить в грунт для быстрого и безопасного роста.

Фото: depositphotos/aruba2000

Что сеять на рассаду, а что – в открытый грунт

"Сейчас самое время сажать помидоры и огурцы", – в один голос говорят садоводы и агрономы. Так что если вы еще не успели это сделать, скорее бегите за семенами и готовьте горшочки для рассады. Также апрель – хороший период для посева различных салатов, базилика и капусты. И ближе к концу месяца можно сеять патиссоны и кабачки, тогда вы получите ранний урожай.

А вот баклажаны с перцами сажать уже поздно, это нужно было делать в конце февраля – начале марта. Если вы посадите их в апреле, они взойдут, но первые плоды появятся только перед самыми заморозками, в конце августа. Это самые теплолюбивые культуры с длинным сроком созревания, 120–130 дней от всходов до первого созревающего плода. Огурцы более неприхотливы и растут в разы быстрее: от момента всходов до высадки проходит недели две, и всего 40 дней от проклевывания зернышка до созревания первых плодов. Поэтому если вы не успеваете посадить огурцы в этом месяце, то не волнуйтесь, можно сделать это позже.

Время посадки в открытый грунт зависит от культуры, но большинство из них можно высаживать после девятого мая. Самый ранний посев в открытый грунт – для моркови и петрушки – начинается с последней декады апреля, когда почва уже прогрелась. Ростки всходят около двух-трех недель, и, находясь в непроросшем состоянии, они не боятся заморозков, поэтому семена можно сеять даже ранней весной.

Фото: depositphotos/g-v-l.gvl.ru

Для ранней посадки важна неглубокая заделка семян, а сверху их можно присыпать песком или рыхлой почвой, так семена будут лучше всходить. Дополнительно можно прикрыть грядку нетканым материалом для поддержания температурного режима, это позволит растениям быстрее взойти и защитит их от пересушивания.

Если у вас есть отапливаемые теплицы, можно высаживать рассаду уже в апреле. Для огурцов и томатов ночная температура в теплице должна быть выше 15 градусов. Перцы и баклажаны более теплолюбивые, поэтому их нужно высаживать попозже, когда ночная температура будет не ниже 18 градусов.

Как выбрать семена и подготовить грунт

По словам главного агронома Московской сельскохозяйственной академии имени К. А. Тимирязева, Вячеслава Маслова, сейчас изменились стандарты по качеству семян. Если раньше на упаковке с семенами ставился срок годности, то сейчас ставится год урожая.

В одном магазине можно наткнуться на два варианта семян: со сроком годности и со сроком получения продукции. Нужно обращать внимание на хранение семян: какие-то хранятся не меньше года, а некоторые – по 10–12 лет, это должно быть указано на упаковке.

Фото: depositphotos/surkovdimitri

Эксперт отметил, что по внешнему виду семян сложно понять, хорошие они или нет. "Главное, они должны быть цельными, хотя это невозможно определить, не открыв пакет. Все остальное – не показатель: семена на вид могут быть сухие, при этом иметь хорошую всхожесть, или, наоборот, быть набухшими, но иметь очень плохую всхожесть из-за того, что хранились в сырых условиях. Надо просто брать и пробовать сеять", – говорит Маслов.

В свою очередь, заведующая лабораторией селекции и иммунитета пасленовых культур ВНИИО – филиала ФГБНУ "Федеральный научный центр овощеводства" Татьяна Терешонкова рекомендует покупать семена у крупных, проверенных компаний. Такие семена обычно обеззаражены, покрашены и готовы к посеву. Их можно не замачивать, не обрабатывать, а сеять сухими в заранее подготовленную почву. Эксперт рекомендует перед посевом пролить почву раствором медного купороса, чтобы обезопасить растения от черной ножки.

Черная ножка – это грибковое заболевание, при котором корни растений поражаются черной гнилью. Чаще всего от этого болеют помидоры, болгарский перец, огурцы, баклажаны, капуста, редис и салат. При активном развитии это заболевание вызывает полегание рассады и полную ее гибель.

"Необходимо подготовить раствор в соотношении одной чайной ложки медного купороса на пять литров воды. Затем хорошо пролить почву, прикрыть посев пленкой и ждать всходов. После того как появятся первые два листочка (не семядоли, которые выступают над почвой, а именно настоящих листочка), желательно их распикировать, чтобы каждый рос в своем стаканчике и корневая система хорошо развивалась", – говорит Терешонкова.

Фото: depositphotos/ thefutureis

В качестве горшочков для рассады можно использовать стаканчики объемом 200 миллилитров. Можно и больше, но в домашних условиях это редко получается. До высадки рассада растет около 40 дней, и ей надо чем-то питаться, поэтому грунт в горшочках должен быть заправлен комплексными удобрениями. Терешонкова подчеркивает, что нужно контролировать полив, свет и плотность расположения горшочков:

Важно рассаду не переливать, обеспечить побольше света, и лучше, чтобы они не стояли очень близко друг к другу, потому что тогда они будут утягиваться. Этого достаточно для того, чтобы вырастить хорошую рассаду.


В открытый грунт рассаду можно будет высаживать в конце мая – начале июня, когда уходит риск возвратных заморозков. А как закончите с домашней рассадой, можно и за картошку приниматься. Только будьте аккуратны, синоптики предупредили о возможных майских заморозках.

Лоскутникова Наталья

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