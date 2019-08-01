Что изменится в жизни россиян в августе

Работающим пенсионерам проиндексируют пенсии, работодатель заплатит штраф за "зарплатное рабство", а между столицей и Санкт-Петербургом начнут ходить дополнительные двухэтажные поезда. Подробнее о том, какие изменения ждут нас в последнем месяце лета, читайте в материале Москвы 24.

Индексация пенсий

С начала августа впервые с 2016 года в России проиндексируют пенсии для работающих пенсионеров. Повышенные выплаты получат те граждане, чьи работодатели выплачивали за них пенсионные и страховые взносы в 2018-м. Максимальное увеличение можно ожидать в размере трех пенсионных баллов (один равен 87,24 рубля).

Напомним, что с 2015 года пенсии работающим пенсионерам рассчитываются по новой формуле: чем больше доход, тем выше сумма страховых взносов. При этом она не может превышать установленные ограничения.

Добровольное страхование жилья

Фото: портал мэра и правительства Москвы

С 4 августа в силу вступает закон о добровольном страховании жилья в случае ЧС: соответствующую графу вы сможете увидеть в платежках за ЖКУ. На сегодняшний день ущерб в случае природных бедствий и коммунальных аварий покрывается за счет федерального, регионального и муниципального бюджетов. После введения нового закона планируется, что каждый регион сможет самостоятельно устанавливать характерные для него стихийные бедствия. При этом в случае добровольного страхования пострадавшие смогут получить средства как от страховой компании, так и из госбюджета.

Попытка помешать работе медиков

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

С 6 августа водители, которые не пропустили машину скорой помощи, будут получать штраф (до пяти тысяч рублей) или лишаться прав на срок до одного года. Также штраф от четырех до пяти тысяч получит тот, кто попытался воспрепятствовать работе медика. Если в действиях не было уголовного состава, тогда это нарушение будут квалифицировать как административное.

Отмена "зарплатного рабства"

Кроме того, с 6 августа работодателей будут наказывать за отказ переводить сотруднику зарплату на карту удобного для него банка. Фактически закон, позволяющий работникам самостоятельно выбирать банк, работает уже с 2014 года, но при этом многие организации его игнорировали. Теперь же для таких случаев определили штрафы:

для физических лиц – от одной до пяти тысяч рублей;

для должностных – от 10-ти до 20 тысяч;

для юридических – от 30-ти до 50 тысяч.

Регистрация автомобилей

Фото: ТАСС/Владимир Астапкович

С 4 августа зарегистрировать свой автомобиль можно будет прямо у производителя или у официального дилера в салоне продаж. Помимо этого, в салоне сразу можно будет получить номера. Назначать сочетание цифр и букв все еще будут в ГИБДД, но изготовлять номерные знаки смогут аккредитованные частные компании. Услуга не только сделает более удобным покупку авто, но и позволит сократить количество незарегистрированных транспортных средств на дороге (сейчас новым машинам можно ездить без номеров 10 дней).

Правда, нововведение затронет только первичный рынок, для автомобилей с пробегом все остается по-старому.

Сделки с имуществом без нотариуса

Если вы являетесь участником долевой собственности, то некоторые сделки по купле-продаже, обмене и дарению вы теперь сможете оформить в простой письменной форме, без нотариального удостоверения. Например, сюда войдут договоры об ипотеке долей, заключенных с кредитными организациями, и договоры купли-продажи долей земельных участков, которые находятся в общей долевой собственности.

Ипотечные каникулы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

У россиян, взявших ипотеку, но находящихся в тяжелой жизненной ситуации, уже с 31 июля появилась возможность взять ипотечные каникулы. В период сроком до шести месяцев вы сможете уменьшить или вовсе приостановить выплаты по жилищному кредиту. Также в этот период у вас не могут изъять жилье, которое служит залогом по тому кредиту, по которому вы попросили "каникулы". Закон будет распространяться не только на новые, но и на уже заключенные ипотечные договора.

Правила провоза багажа

Фото: Москва 24/Александр Авилов

С 19 августа в России законодательство, которое касается правил провоза в багаже и ручной клади цветов и фруктов, приведут в соответствие с уже действующими на практике нормами. Ввезти в страну можно будет не больше пяти килограммов фруктов или овощей, а также не более трех букетов цветов. Для большего количества багажа уже потребуются специальные документы.

Сезон арбузов

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

И наконец-то настает время, которого тысячи людей ждут каждый год, – 3 августа в столице откроются бахчевые развалы. Пока не уточняется, сколько всего будет точек продаж, но в 2018-м в столице работали 240 мест продажи арбузов и дынь (арбузы продавали по 25–30 рублей за килограмм, а дыни – по 60–80 рублей).

Дополнительные поезда Москва – Санкт-Петербург

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Между столицей и Санкт-Петербургом в августе запустят дополнительные, двухэтажные поезда (75-й и 76-й). По пути из Москвы состав будет делать только две остановки – в Твери и Бологом, а по дороге из Питера – только одну, в Бологом. Рейсы будут выполнять по воскресеньям, а первый поезд отправится из Москвы уже 4 августа в 10:53 (почти в 19:00 он будет в Петербурге). Из Северной столицы рейс отправится раньше – в 09:20.

Расписание электричек

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В связи с работами на перегоне Ерденево – Суходрев изменится расписание экспрессов между Москвой и Калугой: 8, 9, 23, 24, 30 и 31 августа маршруты экспрессов №7081/7082 и 7061/7062 сократят на участке Малоярославец – Калуга. Между городами запустят компенсационные автобусы (отправление в 10:10 и 11:30, для проезда нужно будет предъявить билет или абонемент ЦППК).

Из-за работ на перегоне Бескудниково – Савеловский вокзал также изменится расписание электричек Савеловского направления МЖД. 1–7 августа будут скорректированы время отправления и прибытия некоторых рейсов.

То же и на Ленинградском направлении ОЖД – в связи с проведением ремонтных работ. "В связи с модернизацией инфраструктуры Октябрьской железной дороги в августе изменится расписание движения ряда пригородных поездов на участках Москва – Тверь (Конаково) и Тверь – Бологое (Торжок)", – уточнили в пресс-службе АО "МТ ППК".