Новые выделенные полосы открылись на западе и северо-востоке Москвы

Две новые выделенки открыли в Москве

В субботу, 26 июля, в Москве открыли две новые выделенные полосы для общественного транспорта, сообщает телеканал "Москва 24".

Выделенки открыли на Большой Дорогомиловской улице (ЗАО) Северянинском путепроводе (СВАО).

В Москве оборудуют 7 новых выделенных полос

На Большой Дорогомиловской улице полоса проходит от 2-го Брянского переулка до поворота на площадь Киевского вокзала по направлению в центр и действовать 7 дней в неделю. Выделенка на Северянинском путепроводе действует при движении в центр.

Ранее сообщалось, что решение об организации этих полос приняли по результатам мониторинга движения транспорта. "Выделенная полоса на Большой Дорогомиловской улице и Северянинском путепроводе не только сократит задержки на многих маршрутах, но и решит транспортные проблемы тысяч москвичей", — отметил руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов.

Добавим, что общая протяженность выделенных полос в Москве составляет почти 200 километров. Скорость движения автомобилей и троллейбусов на них на 20 процентов выше, чем у автомобилей, которые движутся в основном потоке транспорта.

В этом году организовать выделенные полосы планируется на шести столичных магистралях. Они появятся на Ленинградском шоссе, Рязанском и Волгоградском проспектах, Варшавском шоссе, Новоспасском переулке и на Большой Черкизовской улице. Кроме того, многие из москвичей выступили за то, чтобы на внутренней стороне Садового кольца необходимо организовать дополнительный маршрут общественного транспорта с вводом выделенной полосы.