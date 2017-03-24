Мосгортур отберет кандидатов в школу вожатых на специальном занятии

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Мосгортур проведет занятие для будущих вожатых, в нем примут участие сразу 250 новичков. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В ходе занятия сотрудники Мосгортура отберут лучших претендентов, которые смогут стать учениками Центральной школы московских вожатых.

Встреча начнется с формирования команд, после чего этого опытные вожатые познакомят новичков с основами профессии, проведут тренинги, покажут популярные игры и научат традиционной зарядке от Мосгортура.

Занятие состоится 26 марта в московской усадьбе Деда Мороза.

Перед поступлением в школу вожатых кандидаты проходят собеседование, показывают уровень знаний и пишут эссе. Во время обучения в школе слушатели проходят две обязательные ступени и одну специальную на выбор. Вожатые могут научиться работать на инклюзивных сменах или с подростками с девиантным поведением.

