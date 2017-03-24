Мосгортур отберет кандидатов в школу вожатых на специальном занятии

Фото: m24.ru/Михаил Сипко
Мосгортур проведет занятие для будущих вожатых, в нем примут участие сразу 250 новичков. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В ходе занятия сотрудники Мосгортура отберут лучших претендентов, которые смогут стать учениками Центральной школы московских вожатых.
Встреча начнется с формирования команд, после чего этого опытные вожатые познакомят новичков с основами профессии, проведут тренинги, покажут популярные игры и научат традиционной зарядке от Мосгортура.
Занятие состоится 26 марта в московской усадьбе Деда Мороза.
Вожатые могут научиться работать на инклюзивных сменах или с подростками с девиантным поведением.