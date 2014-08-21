В районе Перово на торги выставят здание под детский сад

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17 сентября на аукционе по льготной аренде в ВАО выставят двухэтажное здание для детского сада, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.

Строение располагается в районе Перово по адресу: Зеленый проспект, дом 59а, а его площадь составляет около тысячи квадратных метров. Желающие принять участие в торгах должны подать заявку до 11 сентября.

Департамент городского имущества не впервые выставляет на аукцион помещение для создания детских садов. Ранее первый замруководителя ведомства Александр Прохоров заявил, что предприниматели при организации частного детского сада часто сталкиваются с проблемой недостатка подходящей площадки.

"В этом случае мы даем возможность воплотить предпринимателю его бизнес-проект и обогащаем инфраструктуру города социальными объектами", — отметил Прохоров.

Напомним, что с начала года частные детсады получили 1 помещение в Москве в аренду по программе "рубль за квадратный метр". Общая площадь зданий составила около 8 тысяч квадратных метров. Благодаря данной программе в столице создадут более 1 тысячи дошкольных мест.

Московские власти собираются и дальше сдавать в аренду частным детским садам объекты нежилого фонда столицы. На данный момент более 20 компаний готовы открыть детский сад в помещениях, которые сдаются по льготной ставке.

Инвестор ремонтирует арендованное помещение, а затем уже получает его в льготную аренду. Договор аренды объекта недвижимости заключается на 49 лет.