Высшая школа экономики примет студентов иностранных вузов

Высшая школа экономики. Фото: M24.ru/ Михаил Сипко

С 2015 года студенты иностранных вузов смогут перевестись в Национальный исследовательский университет "Высшей школы экономики", сообщает пресс-служба НИУ ВШЭ. Мнения экспертов о том, станет ли такая тенденция массовой разошлись.

Начиная с 9 февраля учащиеся вузов других стран получили возможность перевестись в любой кампус университета. Нововведение касается как российских граждан, обучающихся за рубежом, так и иностранцев. По мнению проректора Высшей школы экономики Сергея Рощина, у студентов зарубежных вузов есть объективный повод оформить такой перевод – увеличение стоимости обучения за границей.

"Для многих студентов, которые начали свое обучение за рубежом, изменились финансовые обстоятельства в связи с общеэкономической ситуацией – стоимость обучения существенно выросла. У них появляется интерес к тому, чтобы перевестись в российские вузы на сильные программы", – заявил Рощин.

По данным ВШЭ, за последние два месяца к ним уже поступило 10 запросов о переводе из иностранного вуза. Решение о переводе будут принимать после экспертизы. При рассмотрении запросов специалисты обратят внимание на уровень подготовки студента, содержание и качество освоенных образовательных программ.

Как пояснил M24.ru эксперт всероссийского фонда "Образование" Олег Сергеев, вряд ли это явление приобретет массовый характер: российские вузы пока не способны конкурировать по качеству с образования с иностранным.

"У нас сейчас мало вузов, в которые могли бы перевестись иностранные студенты. И единственным, наверное, кто мог бы конкурировать с заграничным образованием, является Московский физико-технический институт, – добавил Сергеев. – Я не думаю, что стоит ожидать шквала студентов, которые пожелают переехать в российские вузы.

В то же время, как отметил Сергеев, подобная практика была бы крайне полезна для отечественной профессуры. Быть может, ее представители научились чему-нибудь у своих студентов, прибывших из заграницы, уверен эксперт.

Однако по мнению Дмитрия Швидковского, ректора МАРХИ, качество образования в России вполне способно привлечь студентов из-за рубежа. "Наше образование, безусловно, способно конкурировать с тем, которое дают зарубежные вузы, и приспосабливаться к новшествам, – объяснил Швидковский. – Я уверен, что в нашем вузе учат ничуть не хуже, чем в архитектурном любой другой страны. В нашем университете тоже есть возможность перехода студентов из иностранных вузов. К отбору мы относимся серьезно. И не всякий желающий сможет попасть к нам. Но убежден, что подобное взаимодействие с зарубежными вузами и учащимися идет на пользу".

Интересно, что, в свою очередь, в рамках программы "Глобальное образование", 1,5 тысячи студентов из России получат гранты на обучение в зарубежных вузах на приоритетных для российской экономики. Уже готов перечень из 514 организаций-работодателей, которые подали заявки на обеспечение трудоустройства участников.направлениях.

Ольга Аверкиева