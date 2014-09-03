Молодые инженеры посоревнуются в запуске болидов собственной разработки

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В Москве этой осенью впервые пройдут международные соревнования "Формула Студент". Молодые инженеры будут презентовать и запускать болиды, разработанные собственными руками. Столицу на турнире представят четыре вуза: МАДИ, МАМИ, РУДН и МГТУ имени Баумана, сообщает городской департамент науки, промышленной политики и предпринимательства.

Российский этап соревнования пройдет с 4 по 7 сентября. На подмосковный автодром АДМ, кроме студенческих команд из столицы, приедут группы из Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Тюмени, Набережных Челнов, Тольятти, Санкт-Петербурга, а также из Германии, Ирландии, Шотландии, Египта, Венгрии, Турции и Ирана.

В течение года студенческие команды самостоятельно проектировали и строили автомобили класса Formula. Они также искали спонсоров и организовывали PR-кампании своих продуктов. Теперь, на соревнованиях, разработки примут участие в традиционных гонках, а также будут испытаны на экономичность, экологичность, дизайн, безопасность и уникальность. Студентам предстоит провести бизнес-презентации своих разработок.

Если первые два дня соревнований будут посвящены презентации проектов, то последние два - 6 и 7 сентября - запомнятся командам и зрителям зрелищными гонками.

7 сентября также состоятся награждение победителей "Формулы Студент" и рок-концерт.