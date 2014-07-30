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Москва 24

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30 июля 2014, 15:27

В SPA-салонах будут работать только дипломированные специалисты

новые права Росстандарт SPA-процедуры

Росстандарт утвердил новые правила работы в SPA-салонах

Росстандарт встал на защиту здоровья клиентов SPA-центров. Теперь там могут работать только люди с образованием не ниже среднего медицинского, сообщает телеканал "Москва 24".

Массаж и другие контактные процедуры будут делать обладатели диплома высшего учебного заведения.

Согласно новым правилам, в настоящем SPA могут быть баня и все виды уходов за телом. Услуги маникюра и педикюра, которые остались "в ведении" косметических салонов, также могут предоставляться в SPA.

К квалифицированным сотрудникам SPA-центров предъявляют ряд требований: специалисты должны быть аккуратными, скромными, вежливыми. От постановки клиентам медицинских диагнозов специалистов по уходу просят воздержаться.

Новые правила регламентируются двумя стандартами: "Услуги населению. СПА-услуги. Термины и определения" и "Услуги населению. СПА-услуги. Общие требования".

Первый определяет терминологию в области SPA-процедур. Второй - общие требования, которые предъявляются ко всем немедицинским салонам, предоставляющим элитные услуги. Оказывают их обычно центры красоты, круизные SPA и другие учреждения.

Стандарты определяют требования к помещениям, обслуживанию, квалификации специалистов и предоставляемым услугам.

Отметим, что применение стандартов добровольно. Тотальной проверки в SPA-центрах не предвидится.

"По закону о защите прав потребителей исполнитель должен сказать, по каким нормам он работает. Или он сам должен их перечислить, или назвать нормативные документы. Если он заявляет, что работает по национальному стандарту, то применение стандарта для этого салона является обязательным", - рассказала M24.ru председатель технического комитета по стандартизации ТК 346 "Бытовое обслуживание населения", руководитель Центра научных исследований и технического регулирования в сфере услуг Института региональных экономических исследований Татьяна Зворыкина.

По словам эксперта, стандарты помогут избавить рынок от некачественных поставщиков SPA-услуг.

"SPA сегодня называют себя все, кто только может. При этом некоторые салоны работают в плохих условиях, арендуя полуподвальные помещения. Санитарные нормы проверяются Роспотребнадзором раз в три года. При этом у нас нет лицензирования и обязательной сертификации. Те, кто предоставляют качественные SPA-услуги, жалуются на недобросовестных конкурентов", - добавила Зворыкина.

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