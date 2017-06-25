Более ста человек погибли из-за возгорания бензовоза в Пакистане

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Минимум сто человек погибли в результате возгорания нефти, разлившейся из-за опрокидывания бензовоза на востоке Пакистана, сообщает агентство AP.

ДТП с участием бензовоза произошло на трассе в провинции Пенджаб. Люди собрались вокруг опрокинувшейся машины и начали собирать растекшуюся нефть. Сообщается, что некоторые из них курили, что и стало причиной возгорания. За короткое время огонь охватил десятки мотоциклов и автомобилей.

Местные СМИ сообщают, что погибших может быть более 120 человек. Около 50 человек получили серьезные травмы. У большинства пострадавших зафиксированы ожоги 70 процентов тела.