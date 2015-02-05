Уволен глава Следственного комитета по Москве

Вадим Яковенко. Фото: moscow.sledcom.ru

Владимир Путин уволил главу Следственного комитета по Москве Вадима Яковенко, соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Отметим, что в настоящее время не известно, кто будет назначен новым главой ведомства.

Вадим Яковенко с 1994 по 2006 год работал в прокуратуре, затем – в администрации президента, с 2010 года он – глава Следственного комитета при прокуратуре по Москве (с 2011 года Следственный комитет отделился от надзорного ведомства).

Тем же указом Путин назначил Юрия Демина руководителем УВД по ЮЗАО, а Андрея Пучкова – главой УВД по Западному округу (бывшего руководителя УВД по ЮЗАО).

Ранее M24.ru сообщало, что руководитель УВД по Западному округу Владимир Рожков отправлен в отставку указом президента России. Кроме того, с должности сняли его первого заместителя Александра Кузина.

Прошение об отставке руководитель управления подал еще в декабре 2014 года.