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Наземный транспорт

13 февраля, 14:56

Количество пассажиров полуэкспрессного маршрута №905 увеличилось вдвое

наземный транспорт автобусы пассажиропоток полуэкспрессные маршруты

Фото: M24.ru/Долматова Елена

Пассажиры стали чаще пользоваться полуэкспрессным маршрутом №905, который следует от 75 километра МКАД до Белорусского вокзала. Количество перевезенных им горожан в 2014 году выросло почти вдвое, сообщает пресс-служба Мосгортранса.

Так, если в январе 2014 года в будни маршрутом №905 ежедневно пользовались 6,7 тысяч человек, то на данный момент этот показатель достиг 11,9 тысяч. Всего с момента открытия маршрута, 1 июля 2013 года, автобусом №905 воспользовались более 3,5 миллионов москвичей.

Полуэкспрессные маршруты 2014 года

По словам генерального директора Мосгортранса Евгения Михайлова, жителям отдаленных районов Москвы доехать до центра города на автобусе быстрее и удобнее, чем на личном автомобиле. Об этом говорит постоянно растущее число пассажиров, которые регулярно используют его для поездок по городу.

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Напомним, в Москве действуют шесть полуэкспрессных маршрутов. Автобус №901 следует от Загорья до станции метро "Коломенская", №902 – от Новопеределкино до Киевского вокзала, №903 – от Холмогорской улицы до Рижского вокзала, №904 – от 4-го микрорайона Митино до Белорусского вокзала, №905 – от 75-го км МКАД до Белорусского вокзала, а также №907 – от Каширского шоссе, 148 до станции метро "Добрынинская".

Планируется запустить еще четыре полуэкспрессных маршрута. Они отличаются короткими интервалами движения и ограниченным количеством остановок. Автобусы на полуэкспрессных маршрутах начинают движение в 6.30 утра и курсируют по городу до 22 часов. Сейчас на московских дорогах действует 18 выделенных полос общей протяженностью почти 200 километров. В будние дни автобусы перевозят по выделенкам более 13 млн человек в сутки.

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