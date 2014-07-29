Разговоры с незнакомцами в общественном транспорте приносят пользу

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Исследователи бизнес-школы имени Бута при Чикагском университете доказали пользу разговоров с незнакомцами в общественном транспорте, сообщает Journal of Experimental Psychology.

К таким выводам психологи пришли в результате эксперимента, проведенного в чикагских автобусах и электричках. В первый день по дороге на работу участников эксперимента попросили ни с кем не разговаривать, а во второй - постараться поговорить с кем-нибудь из попутчиков.

В начале эксперимента все добровольцы отметили, что поездку в общественном транспорте предпочитают проводить в одиночестве. Однако по окончанию эксперимента все до единого заявили, что разговоры с незнакомцами по дороге на работу доставляли им только положительные эмоции.

Психологи отметили, что человек становится счастливее не только от общения с друзьями, но и с незнакомцами, а нежелание вступать в контакт с незнакомыми людьми - это, всего лишь, следствие неудачного опыта.