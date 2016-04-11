Окно во Вселенную: Виталий Тимофеев – о работе Московского планетария

Фото: m24.ru

12 апреля во всем мире отмечается День полета человека в космос, в России более известный как День космонавтики.

Каждый ребенок знает, что именно в этот день 1961 года человек впервые полетел в космос. Советский космонавт Юрий Гагарин первым в мире совершил орбитальный облет нашей планеты.

Праздновать 55-летие знаменательного события собираются и в Московском планетарии. В интервью m24.ru его генеральный директор Виталий Тимофеев рассказал о секретах Планетария, новых проектах и о том, как можно в любую погоду слушать музыку под звездами.

– 12 апреля исполнится 55 лет со дня первого полета человека в космос. Будет ли планетарий отмечать эту дату?

– Обязательно. В Московском планетарии в период с 9 по 17 апреля пройдет Космический марафон. Мы активно сотрудничаем в этом направлении с Корпорацией "Роскосмос", другими нашими партнерами и готовим целый ряд мероприятий для наших посетителей, куда войдет премьера полнокупольного фильма "Темная Вселенная", тематическая экскурсия, посвященная Юрию Гагарину, лекции, квесты, мастер-классы.

1 марта мы объявили всероссийский детский конкурс "Космическая экспедиция". 12 апреля из Парка Неба Московского планетария 55 ребят-победителей конкурса запустят в небо 55 воздушных шаров, что символически передает идею полета в космос и подчеркивает юбилейную дату.

– Какие еще новые проекты у вас запланированы на этот год?

– Мы активно развиваем популярную тему квестов, и уже в интерактивном музее "Лунариум" проводятся несколько игровых программ для детей и взрослых.

С этого года в рамках партнерских программ мы начали проводить мастер-классы для юных посетителей планетария. Ведь дети такие непоседы, им постоянно надо менять вид активности. Вот они могут поиграть в "Лунариуме", провести различные эксперименты с экспонатами, а потом сесть и сделать своими руками какой-нибудь космический сувенир.

Московский планетарий является главной столичной астрономической площадкой. Мы регулярно проводим массовые наблюдения ярких астрономических событий.

В этом году 9 мая мы приглашаем гостей для наблюдения транзита Меркурия по диску Солнца, в июне – противостояния Марса. А в сентябре, как обычно, мы ждем посетителей на бесплатные астрономические наблюдения в рамках международной акции "100 часов астрономии".

В этом году 9 мая мы приглашаем гостей для наблюдения транзита Меркурия по диску Солнца, в июне – противостояния Марса. А в сентябре, как обычно, мы ждем посетителей на бесплатные астрономические наблюдения в рамках международной акции "100 часов астрономии".



Помимо этого, мы планируем проводить выездные наблюдения – для этого у нас есть все возможности и средства. Как я уже говорил, у Московского планетария много постоянных клиентов. Для них мы разрабатываем клубную систему, которая позволит получать дополнительные скидки и привилегии. И, конечно же, это создание новых полнокупольных фильмов, обновление экспозиции музеев, расширение цикла лекций для школьников и открытие Лаборатории Увлекательной Науки для детей 9-12 лет.

Большая работа ведется по привлечению студенческой аудитории – это специальные ценовые предложения, новые экскурсионные программы.

Вы знаете, чего не хватает современной молодежи? Буквально – опоры. Они живут в колоссально насыщенном информационном поле, среди широкого выбора возможностей. В таких условиях, не имея жизненного опыта, крайне сложно найти себя, понять, что ты делаешь на этой Земле, какая у тебя миссия.

Вы знаете, чего не хватает современной молодежи? Буквально – опоры. Они живут в колоссально насыщенном информационном поле, среди широкого выбора возможностей. В таких условиях, не имея жизненного опыта, крайне сложно найти себя, понять, что ты делаешь на этой Земле, какая у тебя миссия.



Свою задачу мы видим в том, чтобы увлечь молодых ребят наукой, задать им вектор развития, профессионального и личностного, помочь найти единомышленников.

Виталий Тимофеев. Фото: m24.ru/Лидия Широнина

– Какова посещаемость планетария, изменилась ли она с момента открытия здания после ремонта?

– С удовольствием замечу, что у нас всегда многолюдно. В среднем в год Московский планетарий принимает около одного миллиона посетителей. При этом, мы так организовали общественное пространство и работу служб, что очередей практически нет.

Сегодня в планетарии работают классический музей Урании, Большой Звездный зал, интерактивный музей "Лунариум", 4D кинотеатр, Малый Звездный зал, Парк Неба и обсерватория. Если сравнивать текущую посещаемость с 2011 годом, когда планетарий только открыли после реконструкции, конечно, можно отметить некоторый спад. Но он не столь существенный.

В прошлом году Московский планетарий победил в номинации "Лучший инновационный музей", мы не стоим на месте, мы постоянно обновляем программу и предлагаем посетителям новые экскурсии, фильмы, экспозиции. Таким образом, мы всегда интересны и нашим постоянным посетителям, и тем, кто ни разу не был в планетарии.

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

– Все-таки на кого больше рассчитан планетарий – он для детей или взрослых?

– Для всех. Московский планетарий – это центр популяризации естественно-научных знаний. А наука и, тем более, космос находятся вне каких-либо установленных социумом рамок. Научные достижения, не зависимо от того, какой стране они принадлежат, – это достижения всего человечества. Наша задача – привлечь, заинтересовать наукой юное поколение и помочь развиваться дальше, расширять свой кругозор взрослым посетителям.

Для детей у нас работают несколько образовательных программ. Это Театр Увлекательной Науки для ребятишек 5-8 лет, бесплатные астрономические кружки для детей 11-16 лет, школьные экскурсии, которые основаны на общеобразовательных предметах "Окружающий мир", "Природоведение", "Физика", "География". Интерактивный музей "Лунариум" представляет собой настоящую научную лабораторию.

Для детей у нас работают несколько образовательных программ. Это Театр Увлекательной Науки для ребятишек 5-8 лет, бесплатные астрономические кружки для детей 11-16 лет, школьные экскурсии, которые основаны на общеобразовательных предметах "Окружающий мир", "Природоведение", "Физика", "География". Интерактивный музей "Лунариум" представляет собой настоящую научную лабораторию.



Здесь, к слову, можно целый день провести, и будет интересно не только детям, но и родителям. Для взрослых мы предлагаем цикл лекций Трибуна ученого, программы Большого Звездного зала, концерты, открытые астрономические наблюдения.

– Более 15 лет планетарий не принимал посетителей. Получается, что выросло поколение, которое никогда не было в планетарии и, возможно, не знает, что это такое. Есть ли для них какие-то специальные программы? Может быть вы как-то особо работаете со взрослыми?

– Планетарий всегда был знаковым объектом столицы. Даже несмотря на долгие годы реконструкции, он никогда не был в забвении. Здание было закрыто, но работа шла.

Лекторы Московского планетария выезжали в школы, на предприятия, где рассказывали об астрономических явлениях, о последних исследованиях космоса, о звездах и планетах. К нам часто приходят посетители старшего поколения со своими детьми, внуками.

Лекторы Московского планетария выезжали в школы, на предприятия, где рассказывали об астрономических явлениях, о последних исследованиях космоса, о звездах и планетах. К нам часто приходят посетители старшего поколения со своими детьми, внуками.



И, понятно, что перед тем, как прийти к нам, они рассказывают в семье о своих детских впечатлениях, делятся воспоминаниями о том, как школьниками ходили в астрокружки, а, может быть, иногда сбегали с уроков и ехали на Пресню, в планетарий, погулять по Парку неба, посмотреть в телескоп. Это целая история поколений.

Со взрослыми сложно работать как-то особенно. Ребенка можно убедить в чем-то, уговорить. Взрослый человек сам выбирает, что ему нравится, а что нет. Около половины наших посетителей – это не семьи с детьми, а люди от 25 до 75 лет. Думаю, это наглядный показатель того, что наши программы интересны взрослым, состоявшимся, образованным, зрелым людям.

Фото: m24.ru/Лидия Широнина



– Перейдем к экспонатам. Какие экспонаты музея самые старые?

– Есть астрономическая труба Генерального штаба Российской Армии 1820 года, зрительная труба, сделанная в 19 веке, экспонаты 20 века – морской секстант и хронометр. В основном это приборы и инструменты, имеющие отношение к изучению звездного неба.

– А как подбирали экспонаты для музея?

– В Московском планетарии два музея – классический Урании и интерактивный "Лунариум". Экспонаты для музея Урании в основном брались из фондов. Они были отреставрированы и включены в экспозицию. Сохранились большие глобусы планет, витражи, афиши, какие-то личные вещи сотрудников.

Экспонаты для музея Урании подбирались таким образом, чтобы подготовить посетителей к главному действу – наблюдению звездного неба в Большом Звездном зале. На первом этаже музея мы рассказываем об истории астрономии и планетария, о способах изучения неба – древних и современных.

На втором этаже установлен макет Солнечной системы, глобусы планет, представлена коллекция метеоритов. Здесь мы рассказываем об устройстве нашей Солнечной системы, о планетах, галактиках, объектах космоса.

Интерактивный музей "Лунариум" – совсем иная история. Он строился "с нуля". Его главная идея – не монолог экскурсовода и осмотр экспозиции, а вовлечение посетителей во взаимодействие с экспонатами.

"Лунариум" – это музей, в котором можно все. Он располагается на двух этажах и по оснащению не уступает европейским научным центрам и музеям. В экспозиции представлено более 80 экспонатов, все они в игровой форме наглядно демонстрируют различные физические законы и явления природы.

"Лунариум" – это музей, в котором можно все. Он располагается на двух этажах и по оснащению не уступает европейским научным центрам и музеям. В экспозиции представлено более 80 экспонатов, все они в игровой форме наглядно демонстрируют различные физические законы и явления природы.



– В чем уникальность Московского планетария?

– Планетарий уникален уже тем, что он планетарий. Мы не музей, не развлекательный центр, не кинотеатр. Мы сочетаем в себе уникальные свойства. Планетарий – это смешение науки и культуры, в той степени многообразия, в которой это необходимо современному человеку.

Московский планетарий уникален еще и своей историей. В этом году ему исполнится 87 лет, это один из старейших планетариев в мире. Здание планетария – памятник архитектуры. Здесь расположен самый большой в Европе купол-экран диаметром 25 метров.

– Кто сейчас работает в планетарии?

– Люди разных поколений. Среди наших сотрудников есть те, кто работает в планетарии уже несколько десятилетий, есть и новички, пришедшие недавно. Всех их объединяет высокий уровень профессионализма и любовь к своему делу, к планетарию, к астрономии.

Какие экскурсии и сеансы самые популярные в планетарии?

Ежедневно мы принимаем школьные экскурсионные группы. Посещение Московского планетария школьниками является частью программы "Урок в музее". Школа обладает ограниченными возможностями, мы же можем дополнить образовательный процесс, сделать его более интерактивным, познавательным. У нас дети могут попробовать себя в роли ученых-исследователей, знание здесь рождается из опытов и собственных наблюдений.

В прошлом году Московский планетарий ввел дополнительный, восьмой, сеанс в 20:25, чтобы взрослая аудитория, которая работает, могла вечером посетить наши залы. Многочисленная публика собирается на астрономические наблюдения в Парке неба.

В обсерватории планетария установлен самый большой телескоп в столице. Мы можем показать людям то, чего они никогда в жизни не видели: планеты, кратеры на Луне, протуберанцы и пятна на Солнце, звезды. В такие моменты человек чувствует единение со Вселенной, задумывается о бытие, возможно переосмысливает некоторые вещи в своей жизни.

В обсерватории планетария установлен самый большой телескоп в столице. Мы можем показать людям то, чего они никогда в жизни не видели: планеты, кратеры на Луне, протуберанцы и пятна на Солнце, звезды. В такие моменты человек чувствует единение со Вселенной, задумывается о бытие, возможно переосмысливает некоторые вещи в своей жизни.



– Как все-таки работает проекционная система Большого Звездного зала. Из-за чего видно звезды?

– Площадь купола-экрана Большого Звездного зала составляет тысячу квадратных метров. Зал оборудован с учетом новейших разработок в области проекционных технологий.

В центре зала установлен оптико-волоконный проектор "Универсариум М9". Он показывает более 9 тысяч звезд, максимально точно передавая картину звездного неба, воспроизводит астрономические явления в промежутке времени 10 тысяч лет. Это уникальный прибор.

В центре зала установлен оптико-волоконный проектор "Универсариум М9". Он показывает более 9 тысяч звезд, максимально точно передавая картину звездного неба, воспроизводит астрономические явления в промежутке времени 10 тысяч лет. Это уникальный прибор.



Помимо того, что он дает жителям и гостям мегаполиса увидеть ясное звездное небо и планеты, что в условиях города невозможно сделать из-за световой засветки, он перемещает нас в пространстве и времени, демонстрируя картину неба в разные века и в разных уголках нашей планеты.

– Расскажите, как возникла идея устраивать музыкальные концерты в планетарии?

– Представьте: летняя теплая ночь, чистое небо, усыпанное мириадами звезд, и вы этим небом любуетесь. Чего не хватает в такой момент? Наверное, музыки.

Купол-экран Московского планетария и есть то самое небо, на котором мы можем видеть более 9 тысяч звезд в условиях мегаполиса. Красота космоса создает атмосферу загадочности, сопричастности чему-то великому, неподвластному времени. Это отличное сопровождение для музыкальной программы.

Купол-экран Московского планетария и есть то самое небо, на котором мы можем видеть более 9 тысяч звезд в условиях мегаполиса. Красота космоса создает атмосферу загадочности, сопричастности чему-то великому, неподвластному времени. Это отличное сопровождение для музыкальной программы.



К тому же, Большой Звездный зал оборудован удобными креслами, акустической системой Mayer Sound, что делает его высокотехнологичной площадкой для проведения концертов. Проведение музыкальных перформансов и концертов в Большом Звездном зале Московского планетария хотелось бы особо отметить как собственный проект "Яркие события городской жизни", который сейчас активно развивается.

– Предлагают ли посетители какие-то идеи для улучшения работы планетария? Может быть, новые сеансы или программы?

– Московский планетарий – один из немногих культурных институций, где есть собственная служба маркетинга. Музейный маркетинг хорошо развит за рубежом, но слабо представлен у нас. Таких специалистов на рынке – единицы. Наши маркетологи занимаются формированием спроса и удовлетворением потребностей общества в сфере досуга. Мы всегда открыты для диалога с посетителем и активно реагируем на все замечания и предложения, касающиеся нашей работы.

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

– Уверены, многие посетители не раз задавались этим вопросом. На соседнем доме от планетария, если смотреть из Парка неба установлена воображаемая Луна, как она туда попала, давно ли установлена?

– Полусфера Луны впервые была установлена на крыше в 70-е годы 20 века. Глобус Земли на астроплощадке и полусфера Луны на крыше образуют систему Земля–Луна в одном масштабе, где расстояние до воображаемой Луны дает возможность понять пространственные соотношения тел в Солнечной системе. В конце 90-х полусфера была заново окрашена. Если по этой же идее составить систему Земля–Марс, то относительно глобуса Земли на астроплощадке, макет Марса расположился бы за МКАДом.

– Следят ли в планетарии за новыми научными открытиями?

– Мы не только следим за последними научными открытиями, но и в доступной форме рассказываем о них.

Ежемесячно на Трибуне ученого в Московском планетарии проводятся лекции, где ведущие ученые, люди с мировыми именами, рассказывают нашим посетителям о ходе исследований, о важности открытий, о проблемах и значимости таких открытий для человечества.

Ежемесячно на Трибуне ученого в Московском планетарии проводятся лекции, где ведущие ученые, люди с мировыми именами, рассказывают нашим посетителям о ходе исследований, о важности открытий, о проблемах и значимости таких открытий для человечества.



Таким образом, у каждого участника есть возможность вступить в диалог с ученым, получить информацию, что называется "из первых уст", задать волнующие вопросы. Наши сотрудники, астрофизики, выступают приглашенными экспертами в телевизионных программах, радио-интервью.

– Когда ученые объявляют об открытии новых небесных тел, вносятся ли изменения в программы сеансов и фильмы?

– Пока, за новейшую историю планетария, таких открытий не было сделано. Если ученые откроют новые планеты, конечно, мы будем вносить изменения и в экспозицию, и в содержание экскурсионных программ.

– Планируется ли в будущем установить какие-либо аппараты, имитирующие полеты в космос?

– Мы ведем переговоры с рядом поставщиков на предмет обновления экспозиции. В качестве одного из партнеров мы рассматриваем Московский Авиационный институт. У них есть уникальные тренажеры, полностью погружающие в атмосферу полета, не поднимаясь в воздух. На них обучаются будущие летчики, и нашим посетителям они, безусловно, будут интересны.

– Недавно было объявлено о создании целого космического кластера на ВДНХ. Планируете ли вы сотрудничать с ними?

– Залог успешного сотрудничества – это взаимное соблюдение интересов. Московский планетарий давно и успешно сотрудничает с Корпорацией Роскосмос, МГУ, Сколково, и мы намерены расширять круг партнеров. Я хотел бы отметить, что цели и задачи Московского планетария охватывают не только область космонавтики, но и астрономию, естественные науки, то есть познание Космоса в целом и роли человека в этом мире.