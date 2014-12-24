Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

24 декабря 2014, 12:36

ФСКН обнаружила в Рунете почти 90 сайтов для торговли наркотиками

наркоторговля ФСКН черный список сайтов

Фото: ТАСС/Владимир Зинин

ФСКН и Роскомнадзор обнаружили в российском сегменте интернета 89 сайтов, через которые велась торговля наркотиками. Все эти ресурсы занесли в специальный реестр "плохих" ресурсов, сообщает ТАСС.

У сайтов, попавших в этот реестр, автоматически блокируется доменное имя. Большая часть таких ресурсов зарегистрирована за рубежом, а их администрация при блокировке меняет IP-адреса.

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Некоторые сайты, занимающиеся наркоторговлей, за год сменили IP-адреса более 30 раз.

Отметим, что в начале декабря в "черный список" сайтов попал популярный видеохостинг Vimeo. Причиной блокировки стал опубликованный через сервис видеоролик террористической организации "Исламское государство" под названием "Пламя войны".

Впрочем, уже в тот же день Vimeo удалил экстремистский видеоролик и был исключен из "черного списка". Некоторые провайдеры даже не успели выполнить решение Роскомнадзора, поскольку руководство видеохостинга среагировало быстро.

Сюжет: "Черный список" сайтов

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