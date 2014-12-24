ФСКН обнаружила в Рунете почти 90 сайтов для торговли наркотиками

Фото: ТАСС/Владимир Зинин

ФСКН и Роскомнадзор обнаружили в российском сегменте интернета 89 сайтов, через которые велась торговля наркотиками. Все эти ресурсы занесли в специальный реестр "плохих" ресурсов, сообщает ТАСС.

У сайтов, попавших в этот реестр, автоматически блокируется доменное имя. Большая часть таких ресурсов зарегистрирована за рубежом, а их администрация при блокировке меняет IP-адреса.

Некоторые сайты, занимающиеся наркоторговлей, за год сменили IP-адреса более 30 раз.

Отметим, что в начале декабря в "черный список" сайтов попал популярный видеохостинг Vimeo. Причиной блокировки стал опубликованный через сервис видеоролик террористической организации "Исламское государство" под названием "Пламя войны".

Впрочем, уже в тот же день Vimeo удалил экстремистский видеоролик и был исключен из "черного списка". Некоторые провайдеры даже не успели выполнить решение Роскомнадзора, поскольку руководство видеохостинга среагировало быстро.