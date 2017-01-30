Полицейского наградили за задержание толкнувшего женщину таксиста

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Столичного полицейского наградили за задержание таксиста, толкнувшего женщину с ребенком, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Москве.

Инцидент произошел 26 января. В районе Воронцовской улицы между водителем и пассажиркой возник конфликт из-за того, что ее ребенок испачкал ногами сиденье автомобиля. Водитель вышел из автомашины и вытолкнул женщину с ребенком. Мальчик упал и ударился головой об землю.

Очевидцем происшествия стал замначальника участковых уполномоченных ОМВД России по Таганскому району майор Виталий Голота, который задержал злоумышленника и вызвал наряд.

Мужчину задержали, но отпустили под подписку о невыезде. Добавим, что сервис "Яндекс.Такси", где работал мужчина, заблокировал в своей системе таксиста после инцидента.