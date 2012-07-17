В Подмосковье могут привлечь меценатов для развития музеев

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Министр культуры Московской области Антон Губанков предложил организовать ежегодную музейную акцию «День Дарителя». Как сообщается на сайте Министерства культуры Подмосковья, идею единогласно поддержали руководители музеев Московской области.

«Акция «День Дарителя» будет способствовать не только значительному пополнению музейных коллекций, но и вовлечению меценатов, коллекционеров, ценителей искусства и всех жителей Московской области в орбиту подмосковных музеев», - отмечается в сообщении.

«День Дарителя» уже не первый год проводится Государственным историко-литературным музеем-заповедником А.С. Пушкина в Больших Вяземах. Поскольку мероприятия оказалось достаточно успешным, акцию было решено организовать в области повсеместно.

«С одной стороны, речь идет о популяризации музеев, продвижении музейной идеологии. С другой стороны, мы хотим дать возможность людям поучаствовать в строительстве музейных коллекций. Уверяю вас, очень многие готовы безвозмездно передать дорогие сердцу вещи тем, кто будет их достойно оберегать и правильно экспонировать. А это могут делать только музеи», – прокомментировал ситуацию Антон Губанков.