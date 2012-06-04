Пушкинский музей отмечает 100-летний юбилей

Пушкинский музей демонстрирует яркую историю создания и развития. Не все знают, что сначала музей именовали музеем изящных искусств имени Императора Александра III, а основателем музея был профессор Московского университета Иван Владимирович Цветаев. Спонсором выступил его сподвижник промышленник Юрий Нечаев-Мальцев. Вскоре после своего юбилея музей проведет реконструкцию.

Конкурс на реконструкцию еще в 2009 году выиграли британский архитектор Норман Фостер и руководитель "Моспроекта-5" Сергей Ткаченко. Проект реконструкции предполагает создание музейного квартала между улицами Волхонка и Знаменка и Большим Знаменским переулком. Существующие строения буду реконструированы, будет возведено несколько новых зданий, после чего при помощи подхемных переходов весь компекс будет объединен в единое целое.

А сейчас Пушкинский музей ставит рекорды: выставку Пабло Пикассо посетили 236 000 человек, Сальвадора Дали – 270 000 человек. В Фонде Пушкинского музея 673 376 произведения искусства, из них 8444 экспонируется. Подробности смотрите в нашей инфографике.