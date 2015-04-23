Лейтенанта полиции задержали за вымогательство 450 тысяч рублей

Фото: ТАСС/Александр Колбасов

31-летний оперуполномоченный лейтенант полиции и его 38-летний сообщник задержаны по подозрению в вымогательстве 450 тысяч рублей у гендиректора автосервиса ООО "Восток-Авто", передает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По версии следователей, потерпевший гендиректор автосервиса обратился с заявлением в отдел собственной безопасности УВД по ВАО 22 апреля. Он заявил, что сотрудники полиции по району Гольяново вымогают у него 450 тысяч рублей.

Эти деньги они требовали, чтобы сотрудники его предприятия смогли избежать ответственности за нарушение миграционного законодательства.

Полиция инсцинировала вручение взятки и благодаря этому задержала подозреваемых. По факту произошедшего проводится проверка. Возможно возбуждение уголовного дела.

Ранее М24.ru сообщало, что суд приговорил экс-следователя подмосковного управления СКР Вадима Проклина к 6 годам колонии за взятку в 1,5 млн рублей.

Кроме того, обвиняемый заплатит 105 миллионов рублей штрафа. Деньги он получил за то, что пытался помочь избежать уголовной ответственности двум фигурантам уголовного дела о покушении на мошенничество.