Первомайские шествия и митинги проходят в Москве

Фото: ИТАР-ТАСС

Москву охватили первомайские митинги и шествия. В мероприятии в Театральном проезде возле памятника Карлу Маркесу приняли участие около 5 тысяч человек, в шествии по улицам Маршала Бирюзова и Маршала Василевского до станции метро "Щукинская" – порядка 1 тысячи человек.

300 активистов проследовали по улице Перерва до Люблинской, 1,5 тысячи человек участвуют в шествии по Тверскому бульвару и митинге в Новопушкинском сквере. От Тверской улицы до площади Революции проследовали около 5 тысяч человек, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Самым масштабным оказалась акция профсоюзов – около 90 тысяч человек. Люди прошли по улицам Тверская, Моховая, Воздвиженка, Охотный ряд и Театральному проезду до Арбатской и Лубянской площадей. Акцию поддержал мэр Сергей Собянин, который присоединился к шествию.

Всего на 1 мая в Москве запланировано 16 митингов, демонстраций и шествий. Мероприятия организуют профсоюзы, политические партии и движения.