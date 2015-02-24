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24 февраля, 14:41

Москвичи выбрали проект оформления станции "Китай-город"

метро реставрация проекты стройкомплекс Москвы вестибюли Китай-город Активный гражданин

Фото: ag.mos.ru

Москвичи выбрали стиль оформления станции "Китай-город" Таганско-Краснопресненской линии метро. Соответствующий опрос повторно прошел в системе электронных референдумов "Активный гражданин". Вестибюль станции благоустроят в этом году.

Первый вариант благоустройства поддержали 46,41% респондентов, второй – почти на восемь тысяч человек больше – 49,80%. При этом 2,13% опрошенных считает, что решение должны принимать специалисты, а 1,66% затруднились ответить.

Фото: ag.mos.ru

В первом варианте там хотят подвесить оригинальные конструкции на потолке. Центральную часть предлагают выполнить в виде механических часов из мелкой сетки. Облицевать стены дизайнеры хотят полированной сталью, на которую нанесут фамилии известных российских ученых.

Фото: ag.mos.ru

Второй вариант предполагает размещение в центре зала светильника в виде часового механизма. Пол предлагают выложить серым гранитом, а в центре устроить круг из красного камня. Кассовую зону вестибюля осветят современные светильники из матового стекла.

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Проекты нового оформления уже выносились на обсуждение, однако мнения москвичей разделились: оба варианта благоустройства набрали по 48% голосов. Поэтому состоялось повторное голосование, но с дополнительными фотографиями и экспертными мнениями.

Впервые выбрать дизайн вестибюлей станции метро "Китай-город" москвичам предложили в ноябре 2014 года. В 2015 году в московском метрополитене стартовала программа реконструкции и капитального ремонта вестибюлей станций. Планируется заменить напольное и потолочное покрытие, а также обновить систему освещения и навигации.

Активный гражданин

"Активный гражданин" – сервис проведения электронных референдумов. Приложение было разработано по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы.

За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активный гражданин" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.

"Мосгорсправка": Как стать "Активным гражданином"

В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.

Сюжеты: Метро 2020 Референдумы "Активный гражданин"

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