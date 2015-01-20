Власти официально запустили единый транспортный портал

Единый транспортный портал Москвы начал полноценную работу

Город официально запустил Единый транспортный портал - transport.mos.ru, где можно будет проложить маршрут с учетом пробок, найти на карте велодорожки и пешеходные зоны, а также проверить легальность такси. Об этом M24.ru рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, до 20 января сайт работал в тестовом режиме. За последний месяц его посетило более 80 тысяч пользователей.

"Мы хотим, чтобы у москвичей было больше объективной информации о работе транспортного комплекса Москвы - нам важно, чтобы люди понимали, зачем вводятся те или иные инициативы, какие новые услуги и возможности для горожан появляются в транспорте столицы. Для этого мы сегодня запускаем Единый транспортный портал - здесь будут публиковаться оперативные новости, а также мнения специалистов и ведущих экспертов транспортной отрасли", - отметил Максим Ликсутов. Он подчеркнул, что портал готов к высокой загрузке в день открытия.

В скором будущем на портале появятся новые рубрики - о строительстве Малого кольца Московской железной дороги, о мировых новостях транспорта, а также информация для автомобилистов. На портале начнут публиковать данные о перекрытии дорог, новых маршрутах движения, новости эвакуаторщиков и платных парковок.

Московские власти заявили о намерении создать онлайн-сервис, посвященный ситуации на дорогах, в 2012 году. В сентябре 2014 года правительство Московские власти заявили о намерении создать онлайн-сервис, посвященный ситуации на дорогах, в 2012 году. В сентябре 2014 года правительство подписало соглашение с "Яндексом". Сейчас на едином портале, помимо данных о пробках от "Яндекса", появилось расписание пригородных поездов на базе сервиса "Яндекс.Электрички". Власти также запустили функцию просмотра камер , которые установлены на дорогах. Таким образом можно следить за пробкой на нужной участке трассы. Пока доступна картинка с 86 камер. На сайте можно построить маршрут с учетом пробок на дорогах и узнать, как быстрее добраться в нужное место: на общественном транспорте или автомобиле. В дальнейшем можно будет построить и самый дешевый маршрут. Информация в карте пробок пока совпадает с данными "Яндекса". В скором времени она будет также строиться с учетом информации с 11 тысяч дорожных датчиков и статистике по передвижению сотовых абонентов (Floating Сar Data). Также на портале transport.mos.ru. можно пополнить "Тройку" через интернет.



Марина Курганская