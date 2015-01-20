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Москва 24

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Город

20 января 2015, 00:00

Власти официально запустили единый транспортный портал

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Единый транспортный портал Москвы начал полноценную работу

Город официально запустил Единый транспортный портал - transport.mos.ru, где можно будет проложить маршрут с учетом пробок, найти на карте велодорожки и пешеходные зоны, а также проверить легальность такси. Об этом M24.ru рассказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. По его словам, до 20 января сайт работал в тестовом режиме. За последний месяц его посетило более 80 тысяч пользователей.

"Мы хотим, чтобы у москвичей было больше объективной информации о работе транспортного комплекса Москвы - нам важно, чтобы люди понимали, зачем вводятся те или иные инициативы, какие новые услуги и возможности для горожан появляются в транспорте столицы. Для этого мы сегодня запускаем Единый транспортный портал - здесь будут публиковаться оперативные новости, а также мнения специалистов и ведущих экспертов транспортной отрасли", - отметил Максим Ликсутов. Он подчеркнул, что портал готов к высокой загрузке в день открытия.

В скором будущем на портале появятся новые рубрики - о строительстве Малого кольца Московской железной дороги, о мировых новостях транспорта, а также информация для автомобилистов. На портале начнут публиковать данные о перекрытии дорог, новых маршрутах движения, новости эвакуаторщиков и платных парковок.

Московские власти заявили о намерении создать онлайн-сервис, посвященный ситуации на дорогах, в 2012 году. В сентябре 2014 года правительство подписало соглашение с "Яндексом". Сейчас на едином портале, помимо данных о пробках от "Яндекса", появилось расписание пригородных поездов на базе сервиса "Яндекс.Электрички". Власти также запустили функциюпросмотра камер, которые установлены на дорогах. Таким образом можно следить за пробкой на нужной участке трассы. Пока доступна картинка с 86 камер.

На сайте можно построить маршрут с учетом пробок на дорогах и узнать, как быстрее добраться в нужное место: на общественном транспорте или автомобиле. В дальнейшем можно будет построить и самый дешевый маршрут. Информация в карте пробок пока совпадает с данными "Яндекса". В скором времени она будет также строиться с учетом информации с 11 тысяч дорожных датчиков и статистике по передвижению сотовых абонентов (Floating Сar Data).

Также на портале transport.mos.ru. можно пополнить "Тройку" через интернет.


Марина Курганская

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