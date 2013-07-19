Ряд станций на "фиолетовой" ветке метро закроют на несколько дней

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Департамент транспорта сообщает о закрытии станций метро "Выхино", "Рязанский проспект" и "Кузьминки" в выходные дни в августе в связи с проведением работ, связанных с примыканием нового участка.

К Таганско-Краснопресненской линии будут присоединены станции "Лермонтовский проспект" и "Жулебино".

Указанные станции будут закрыты на вход и выход с 22.00 9 августа. Работы продлятся до 11 августа включительно. С 12 августа станции будут функционировать в штатном режиме. Работы по присоединению новых станций будут продолжены с 22.00 с 23 по 25 августа. С 26 августа станции будут работать в обычном режиме.

На время закрытия станций будут пущены компенсирующие маршруты наземного транспорта и пригородного сообщения. В частности, От станции метро "Выхино" до станции метро "Новогиреево" будут следовать троллейбусы №64 и автобусы №247.

От станции "Рязанский проспект" до станции метро "Таганская" будет осуществляться движение троллейбусов №№63 и 63к.

От станции "Кузьминки" будет возможно воспользоваться троллейбусом №74 и автобусным маршрутом №658 до станции "Волжская".

Кроме того, бесплатный автобусный маршрут "М" с интервалами движения 30 секунд будет следовать от станции "Выхино" через станции "Рязанский проспект", "Кузьминки" до станции "Текстильщики".

Горожане также смогут бесплатно воспользоваться пригородным сообщением. Будет назначено 24 пригородных поезда "Спутник" сообщением Москва Казанская – Раменское, Раменское – Москва Казанская, обычно курсирующих только по рабочим дням.

Помимо этого назначается поезд № 6526Р сообщением Москва Казанская - пл. 47 км, отправлением от ст. Москва Казанская в 08.55. Дополнительно будет назначено 5 пригородных поездов со всеми остановками сообщением ст. Москва Казанская - Панки - Москва-Казанская.