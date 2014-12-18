В начале года участки "зеленой" и "красной" веток закроют на ремонт

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В 2015 году в столичной подземке планируется провести ряд ремонтных работ. Так, будут заменены стрелочные переводы и закреплены пути, передает корреспондент M24.ru с круглого стола в управлении Московского метрополитена.

В первом квартале будущего года для осуществления работ планируется временно закрыть несколько станций "красной" и "зеленой" веток, сообщил заместитель начальника службы тоннельных сооружений по капитальному ремонту Сергей Чеканов.

Как отметил заместитель начальника службы пути метро Николай Екимов, в 2015 году ремонтные работы в подземке будут проводить как в рамках ночных, так и в рамках удлиненных технологических окон. Это означает, что участки веток метрополитена, где необходимо провести ремонт, будут периодически закрывать по выходным.

"В ночные технологические окна в метрополитене проводятся работы по ремонту и содержанию. Сейчас мы также используем удлиненные технологические окна. Планируем использовать их и в 2015 году - по выходным. Можем взять это на постоянную практику", - добавил Екимов.

Инновации в капитальном ремонте

Екимов напомнил, что сейчас удлиненные технологические окна по выходным назначаются на участках различных веток внутри кольца. Там, по его словам, самые старые пути.

"В 2015 году планируется закончить все работы на путях внутри кольца", - добавил заместитель начальника службы пути метро.

Как отметил председатель союза пассажиров Кирилл Янков, лучше всего закрывать участки метро для проведения работ в майские и январские праздники, а также в августе. Он добавил, что закрытие станций следует отражать на схемах метро наклейками. Также он предложит давать объявления на эскалаторах за несколько дней до закрытия, станций и рассылать SMS с информацией владельцам социальных карт.

Как ранее сообщало M24.ru, в 2015 году участки метро внутри кольца будут закрывать на ремонт 20 раз. В ремонтных работах принимают участие служба путей, служба тоннельных сооружений, электромеханическая служба, служба электроснабжения, отдел пожарной охраны метро, службы связи, служба сигнализации, централизации и блокировки.

Отметим, что 23 августа перекрывали движение на участке от станции "Комсомольская" до "Парка культуры". А в начале ноября на Замоскворецкой линии метро временно закрыли три станции - "Маяковскую", "Тверскую" и "Театральную".

Кроме того, 22 ноября закрывали на ремонт участок Арбатско-Покровской линии метро. Перекрывали станции "Киевская" ,"Смоленская", "Арбатская", "Площадь Революции" и "Курская".