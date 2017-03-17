Абоненты Tele2 в московском метро смогут звонить по Wi-Fi

Абоненты Tele2 теперь могут звонить в столичной подземке по Wi-Fi. Оператор запустил новый и удобный сервис в метро благодаря подписанному соглашению с оператором единого Wi-Fi-пространства в столичном транспорте "МаксимаТелеком".

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Как звонить по Wi-Fi в метро

Абоненту нужно скачать в виртуальных магазинах Google Play и App Store приложение "Wi-Fi-звонки", затем установить и активировать на своем смартфоне. При нахождении в метро пассажиру необходимо подключиться к беспроводной сети MT_FREE и пройти авторизацию в браузере, после чего он сможет совершать или принимать звонки, как обычно. Стоит отметить, что для пользователей услуги "Как дома" предварительная авторизация не потребуется.

Фото предоставлено Tele2

После установки нужно пройти активацию и авторизацию с использованием предоставленных данных. После этого можно будет принимать и совершать звонки на всей территории метро.

"Наше приложение "Wi-Fi-звонки" позволяет пассажирам столичного метрополитена оставаться на связи вне зависимости от наличия сотового сигнала. Пользоваться сервисом очень просто: однажды установив приложение, абонент может совершать и принимать звонки, а также отправлять SMS, как в обычной сети", – подчеркнул коммерческий директор макрорегиона "Москва" Tele2 Антон Кондратов.

Сейчас оператор предоставляет услуги голосовой связи и скоростного интернета на 60 подземных станциях московского метро.