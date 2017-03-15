Рекордное число пассажиров воспользовалось МЦК 14 марта

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Рекорд Московского центрального кольца по числу перевезенных пассажиров за сутки был побит 15 марта, сообщает канал МЦК в Telegram. "Ласточки" в это день перевезли по МЦК почти 365 тысяч пассажиров.

Всего за несколько месяцев МЦК стало одним из самых популярных видов транспорта в столице. За полгода по нему проехали более 43,5 миллиона человек – это как пять раз прокатить на "Ласточках" население Лондона, 13 раз – всех жителей Мадрида или 20 раз всех парижан.

Наибольший пассажиропоток зафиксировали на станции "Площадь Гагарина" – 4,19 миллиона человек за полгода, а также "Владыкино" – 3,05 миллиона и "Ботанический сад" – 2,71 миллиона человек.