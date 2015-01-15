На "серой" ветке метро запустили первый поезд со сквозным проходом

На "серой" ветке метро запустили состав нового образца

В России впервые запущен поезд с полностью сквозным проходом для пассажиров, сообщил руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов. Состав курсирует на серой ветке столичного метро.

По словам заммэра, новый поезд имеет дополнительное пространство и сможет перевозить на 15% больше людей. Каждый вагон нового поезда вмещает до 330 пассажиров, количество сидячих мест - 40. В головных вагонах есть специальные места для инвалидных и детских колясок.

Ликсутов также сообщил, что поезд со сквозным проходом поможет решить проблемы с "зацеперами" за счет конструктивных особенностей состава.

В составе будут использоваться прицепные немоторные вагоны, снижающие вес и повышающие экономичность и энергоэффективность поезда.

Что появится в московском метро в 2015 году

Таких поездов в столичной подземке будет три. Об этом сообщил начальник метрополитена Дмитрий Пегов.

"Сейчас таких составов у нас поступят на Московский метрополитен три штуки. Мы хотели бы услышать замечания, мнения наших пассажиров, посмотреть, как поезда поведут себя в эксплуатации, какие будут замечания, предложения от наших пассажиров", - сказал Пегов.

Вагоны поездов со сквозным проходом планируют сделать разноцветными - по цвету линий московского метро.

"Большая Москва": Московское метро

Ранее M24.ru сообщало, что составы со сквозным проходом между вагонами на Серпуховско-Тимирязевской линии метро начнут курсировать в конце января 2015 года.

Речь идет о вагонах серии 81-760А/761А/763А, произведенных на Мытищинском вагоностроительном заводе. Состав из восьми новых вагонов проходит испытания с 1 октября 2014 года. Новые вагоны - это модификация подвижного состава серии 81-760/761.

Напомним, в 2017 году в столичном метрополитене появятся 92 состава со сквозными проходами. Они будут курсировать по Таганско-Краснопресненской линии.

В московском метро запущен поезд со сквозным проходом

Новые вагоны будут поставлять поэтапно - по 192 в год в течение трех лет, начиная с 2017 года. В декабре был заключен контракт на поставку 768 вагонов.

Вагоны нового поколения будут оборудованы камерами видеонаблюдения и расширенными дверными проемами.