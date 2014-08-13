"Активные граждане" решат, стоит ли продлевать метро до Рассказовки

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Жители Москвы решат, стоит ли продлевать Калининско-Солнцевскую линию метро до станции "Рассказовка", такой опрос стартовал в сервисе городских референдумов "Активный гражданин".

На голосование выдвинут всего один вопрос: "Поддерживаете ли вы проект продолжения Калининско-Солнцевской линии метро на участке от станции "Раменки" до "Рассказовки"?". При этом уточняется, что до утверждения планов строительства такие вопросы в обязательном порядке проходят обсуждение с жителями.

За участие в опросе пользователю начислят 20 баллов.

Напомним, метро в Раменках откроется в 2016 году. Станция располагается в том месте, где Винницкая улица примыкает к Мичуринскому проспекту. У станции будет два подземных вестибюля, которые выйдут через проектируемые пешеходные переходы на обе стороны Мичуринского проспекта к жилым домам района.

Участок "Раменки" – "Рассказовка" планируется открыть в 2017 году.

Отметим, что за 10 лет протяженность столичной подземки увеличится в 1,5 раза на 150 километров и появится 70 новых станций. Метро впервые придет и в Новую Москву – там запланировано продление двух действующих веток – Сокольнической, Калининско-Солнцевской и строительство новой хордовой линии в Коммунарку.

"Москва в цифрах": в 2014 году в Раменках появится метро

При этом Сергей Собянин не исключил возможности продления метро до Внуково. "Мы теоретически рассматриваем коридор от Рассказовки до Внуково, хотя это дальняя перспектива", - добавил он.

В целом за счет развития метрополитена планируется снизить время поездки в часы пик из жилых районов до работы почти на треть, на четверть увеличить объем перевозок пассажиров общественным транспортом и настолько же сократить средний интервал движения на наземном транспорте в часы пик.

Также власти рассчитывают снизить загруженность транспорта и увеличить количество населения, проживающего в зоне транспортной доступности от метро, с 80 до 85%.