Метро в районе Раменки откроется в 2016 году - Собянин

Метро в районе Раменки откроется в 2016 году

Метро в Раменках откроется в 2016. Появление новых станций кардинально улучшит транспортное обслуживание районов, примыкающих к Мичуринскому проспекту, сообщил Сергей Собянин во время осмотра участка "Парк Победы" – "Раменки" Калининско-Солнцевской линии.

"Все работы будут закончены в 2015 году, в 2016 мы уже сможем открыть движение по ветке. Также будем стараться, чтобы линия протянулась до Новопеределкина и Солнцева в 2017 году", - отметил мэр Москвы.

Генеральный директор ОАО "Трансинжстрой" Анатолий Гончаров, в свою очередь, доложил Сергею Собянину, что работы идут в соответствии с графиком. "Два проходческих щита завершают работу по прокладке тоннелей, им осталось пройти 2 км",- заключил Гончаров.

"Кроме того, мы строим продление Мосфильмовской улицы. Мы соединим ее с Аминьевским шоссе и южным дублером, это также улучшит транспортную обстановку в микрорайоне", - сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Москва в цифрах": в 2014 году в Раменках появится метро

Новый участок является одним из главных объектов метростроя. Строительство его началось в 2012 году. Протяженность участка между "Ломоносовским проспектом" и "Раменками" составляет 7,2 км.

Станция "Раменки" располагается в том месте, где Винницкая улица примыкает к Мичуринскому проспекту. У станции два подземных вестибюля, которые будут выходить через проектируемые пешеходные переходы на обе стороны Мичуринского проспекта к жилым домам района Раменки.

Помимо того, что ввод нового участка улучшит транспортное обслуживание районов, примыкающих к Мичуринскому проспекту, из-за снижения интенсивности движения автотранспорта улучшится и экологическая ситуация.

Строительство западного участка Калининско-Солнцевской линии проходило поэтапно. Первый этап – участок "Деловой центр" – "Парк Победы" ввели в эксплуатацию в начале 2014 года, второй этап: участок "Парк Победы" – "Раменки" построят к 2015 году, участок "Раменки" – "Рассказовка" с электродепо откроют в 2017 году. На завершающем этапе планируется построить участок линии в тремя станциями от "Делового центра" до "Третьяковской.

Какие станции метро планируют открыть в 2014 году

После завершения строительства в 2020 году в столице появится новая диаметральная линия метрополитена – Калининско-Солнцевская, к ней присоединят и строящийся западный участок Калининской линии.

Напомним, что "желтая ветка" пойдет на юг, чтобы связать с центром города районы Солнцево и Новопеределкино. Общая протяженность ветки составит 24 километра, всего будет построено 12 станций.

Оформление каждой из станций будет выбрано в ходе конкурса, в котором примут участие ведущие российские дизайнеры и архитекторы. Вестибюли, эскалаторы, лестницы, платформы, подземные переходы и павильоны станций будут оформлены в авторском стиле.

Участок метро "Парк Победы" - "Раменки" построят в 2015 году

Общее количество жителей, которые будут пользоваться новыми станциями, составляет около 600 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин подчеркнул, что это одна из самых ожидаемых и важных строек Москвы. При этом мэр Москвы не исключил возможности продления метро до Внуково.

Отметим, что всего в течение года будут введены в эксплуатацию 12 станций. Таким образом, будут запущены еще 9: "Бутырская", "Фонвизинская", "Петровско-Разумовская" на Люблинско-Дмитровской линии, "Тропарево", "Саларьево", "Румянцево" на Сокольнической линии, "Технопарк" на Замоскворецкой линии, "Спартак" и "Котельники" на Таганско-Краснопресненской линии.

Московские власти до 2020 года планируют увеличить протяженность линий метро в полтора раза. Будут построены более 160 километров линий и 78 станций метро. В настоящее время строительство метрополитена развернуто на 150 площадках, на которых работают около 40 тысяч человек.