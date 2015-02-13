На станции "Лермонтовский проспект" установили 7 лифтов для инвалидов

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

На станции метро "Лермонтовский проспект" появились 7 лифтов для маломобильных пассажиров, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Теперь люди с ограниченными возможностями могут попасть на с любой стороны Лермонтовского проспекта и Хвалынского бульвара.

На данный момент в метро уже используют 44 лифта на станциях:

"Улица Скобелевская",

"Бульвар Адмирала Ушакова",

"Улица Горчакова",

"Бунинская аллея",

"Пятницкое шоссе",

"Митино",

"Волоколамская",

"Строгино",

"Кунцевская",

"Славянский Бульвар",

"Зябликово",

"Шипиловская",

"Борисово",

"Достоевская",

"Марьина Роща",

"Новокосино",

"Алма-Атинская",

"Красногвардейская",

"Жулебино"

Также лифтовыми подъемниками оборудованы все 6 станций Монорельсовой транспортной системы.

Отметим, что в московской подземке работает центр помощи маломобильным пассажирам, проект был запущен в конце 2013 года. Его работники помогают передвигаться людям с ограниченными возможностями, пассажирам с детьми и пожилым людям.

Сотрудники Центра дежурят на 80 станциях московского метро. Прибегнуть к их помощи можно, находясь на любой из станций подземки. Для этого необходимо подать заявку на обслуживание по телефону поддержки 8 (495) 622-73-41 или в специальном разделе на сайте подземки.