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13 февраля, 10:13

На станции "Лермонтовский проспект" установили 7 лифтов для инвалидов

метро лифты маломобильные пассажиры

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

На станции метро "Лермонтовский проспект" появились 7 лифтов для маломобильных пассажиров, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Теперь люди с ограниченными возможностями могут попасть на с любой стороны Лермонтовского проспекта и Хвалынского бульвара.

На данный момент в метро уже используют 44 лифта на станциях:

  • "Улица Скобелевская",
  • "Бульвар Адмирала Ушакова",
  • "Улица Горчакова",
  • "Бунинская аллея",
  • "Пятницкое шоссе",
  • "Митино",
  • "Волоколамская",
  • "Строгино",
  • "Кунцевская",
  • "Славянский Бульвар",
  • "Зябликово",
  • "Шипиловская",
  • "Борисово",
  • "Достоевская",
  • "Марьина Роща",
  • "Новокосино",
  • "Алма-Атинская",
  • "Красногвардейская",
  • "Жулебино"

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Также лифтовыми подъемниками оборудованы все 6 станций Монорельсовой транспортной системы.

Отметим, что в московской подземке работает центр помощи маломобильным пассажирам, проект был запущен в конце 2013 года. Его работники помогают передвигаться людям с ограниченными возможностями, пассажирам с детьми и пожилым людям.

Сотрудники Центра дежурят на 80 станциях московского метро. Прибегнуть к их помощи можно, находясь на любой из станций подземки. Для этого необходимо подать заявку на обслуживание по телефону поддержки 8 (495) 622-73-41 или в специальном разделе на сайте подземки.

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