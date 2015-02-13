На станции "Лермонтовский проспект" установили 7 лифтов для инвалидов

Фото: ТАСС/Митя Алешковский
На станции метро "Лермонтовский проспект" появились 7 лифтов для маломобильных пассажиров, сообщает пресс-служба столичной подземки.
Теперь люди с ограниченными возможностями могут попасть на с любой стороны Лермонтовского проспекта и Хвалынского бульвара.
На данный момент в метро уже используют 44 лифта на станциях:
- "Улица Скобелевская",
- "Бульвар Адмирала Ушакова",
- "Улица Горчакова",
- "Бунинская аллея",
- "Пятницкое шоссе",
- "Митино",
- "Волоколамская",
- "Строгино",
- "Кунцевская",
- "Славянский Бульвар",
- "Зябликово",
- "Шипиловская",
- "Борисово",
- "Достоевская",
- "Марьина Роща",
- "Новокосино",
- "Алма-Атинская",
- "Красногвардейская",
- "Жулебино"
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Также лифтовыми подъемниками оборудованы все 6 станций Монорельсовой транспортной системы.
Отметим, что в московской подземке работает центр помощи маломобильным пассажирам, проект был запущен в конце 2013 года. Его работники помогают передвигаться людям с ограниченными возможностями, пассажирам с детьми и пожилым людям.
Сотрудники Центра дежурят на 80 станциях московского метро. Прибегнуть к их помощи можно, находясь на любой из станций подземки. Для этого необходимо подать заявку на обслуживание по телефону поддержки 8 (495) 622-73-41 или в специальном разделе на сайте подземки.
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