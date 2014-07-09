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Город

09 июля 2014, 20:36

Столичные власти улучшат пешеходную доступность 35 ТПУ

метро строительство благоустройство транспорт конкурсы наземный транспорт проекты тпу портал госзакупок

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве объявили конкурс на разработку предложений по повышению уровня пешеходной доступности транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в радиусе 1,2 километра от 35 станций метро. Соответствующий документ опубликован на портале госзакупок в среду, 9 июля.

Максимальная цена контракта составляет около 33,1 миллиона рублей. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 30 июля, победителя аукциона выберут 27 августа.

Организатором конкурса является компания "Мосгортранс НИИ проект", которая ранее победила в подобном конкурсе, объявленном столичным департаментом по конкурентной политике. Тогда разработка предложений по повышению уровня пешеходной доступности 97 станций метро и ТПУ оценивалась в 80 миллионов рублей.

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Согласно проекту, около транспортных узлов должен появиться 291 "пешеходный коридор", место для которого освободится за счет благоустройства данных территорий.

Напомним, что до 2020 года в столице планируется построить и обустроить 255 ТПУ, включая плоскостные парковки и капитальные паркинги. Ожидается, что транспортно-пересадочные пункты уменьшат время на пересадку пассажиров до 8-10 минут, разгрузят дороги на въездах в Москву на 14-20 тысяч автомобилей в утренний час пик, а также разгрузит дороги на въездах в центр города на 11-16,5 тысяч автомобилей.

За прошлый год в Москве благоустроили 130 транспортно-пересадочных узлов.

Развитие ТПУ до 2020 года

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