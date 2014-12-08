В переходах и вестибюлях 13 станций метро откроются магазины

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До конца года новые торговые галереи откроются в подуличных переходах и вестибюлях 13 станций столичной подземки. Еще на 83 станциях павильоны начнут устанавливать уже в первом квартале 2015 года, сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Строительно-монтажные работы по установке павильонов сейчас выполняют на следующих станциях:

Люблино;

Кожуховская;

Выставочная;

Аннино;

Чкаловская;

Каховская;

Деловой центр;

Лесопарковая;

Марьино;

Новогиреево;

Речной вокзал;

Варшавская;

Парк Победы.

В рамках реконструкции в переходах появятся широкоформатные магазины и обновленные торговые галереи. Они будут включать в себя небольшие торговые павильоны и зоны автоматизированной торговли.

Арендаторы новых павильонов будут выбираться по конкурсу. Теперь арендаторы помещений не смогут сдать их в субаренду, а договоры аренды будут заключаться на длительный срок. Эти меры должны упорядочить работу торговых павильонов.

В метро появятся новые торговые киоски

На данный момент торговля в метро неорганизованна, осуществляется в павильонах мелкого формата. Подобная модель физически и морально устарела и вызывает нарекания жителей и гостей столицы. Чаще всего горожане жалуются на качество торговли в таких павильонах. Поэтому в подуличных переходах теперь устанавливаются торговые объекты других форматов. Новые павильоны уже можно увидеть при входе на станцию "Новокосино".

"Существующие торговые точки в подуличных переходах метро не соответствуют современным требованиям пассажиров. Помимо этого, схема работы торговых предприятий очень непрозрачна, потому что киоски сдаются арендаторами в субаренду по высоким ставкам. Поэтому сегодня мы меняем условия торговли в переходах. Новые торговые предприятия будут не только визуально приятными для пассажиров, но и позволят значительно повысить уровень качества товаров и услуг", — отметила замруководителя департамента транспорта Алина Бисембаева.

Напомним, что первую в городе торговую галерею в метро открыли в августе в подземном переходе у станции "Новокосино".

Стеклянные ларьки площадью от 15 до 40 квадратных метров осмотрел заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. В новых торговых павильонах планируют размещать магазины, мини-кафе, вендинговые автоматы и отделения банков. Что именно поступит в продажу, будут решать в зависимости от площади магазинов и возможностей предпринимателей.

Как отметил заммэра, "мы хотим чтобы был приоритет товаров, произведенных в Москве, России или в странах Таможенного союза. Москвичи должны знать своих производителей", - сказал он.

При этом в столичных переходах планируется открыть магазины Metro и "Ашан", первые торговые точки появятся в октябре 2014 года. Кроме того, в вестибюлях станций планируется установить почтоматы (автоматы по выдаче посылок).

Алексей Немерюк открыл магазин шаговой доступности "Фасоль"

Кроме того, 7 ноября глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк открыл магазин шаговой доступности "Фасоль" в подземном переходе по адресу: Земляной вал, 42.

"Магазин шаговой доступности в подземном переходе - это новый формат торговли. В течение полугода мы будем смотреть, насколько он успешен. Потом уже могут открыться и другие точки, не обязательно в центре", - сообщил Алексей Немерюк.

Он также добавил, что вопрос целесообразности подобных мини-маркетов вынесут на обсуждение в системе электронных референдумов "Активный Гражданин".