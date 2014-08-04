Москвичам начнут приходить SMS об авариях в метро

"Утро": Об авариях на транспорте москвичи смогут узнавать через SMS

Москвичи смогут получать информацию об авариях на транспорте с помощью SMS и мобильных приложений, на городских порталах и информационных табло в метрополитене. Столичные власти проектируют систему учета аварий на общественном транспорте, которая объединит всю информацию о нештатных ситуациях, рассказал M24.ru источник в Центре организации дорожного движения (ЦОДД). Система позволит перевозчикам, диспетчерскому и ситуационному центрам быстрее реагировать на нештатные ситуации.

К системе будут подключены Московский метрополитен, ГУП "Мосгортнанс", подразделения ЦОДД и общегородской диспетчерский центр, координирующий общественный транспорт. Они будут передавать в информационный центр департамента транспорта информацию об авариях и других нештатных ситуациях, пояснил собеседник M24.ru. Оттуда новости пойдут на единый транспортный портал, который создает мэрия, и единую мобильную платформу столицы, подключившись к которой москвичи смогут получать SMS о случившемся. Информация об авариях также будет доступна на сайте департамента транспорта, в мобильном приложении "Транспорт Москвы" и на информационных табло в столичном метрополитене.

Как пояснила M24.ru пресс-секретарь департамента информационных технологий Елена Новикова, сообщения об авариях, поступающие в мобильную платформу, скорее всего, будут приходить москвичам через SMS и сообщения в мобильном приложении "Транспорт Москвы". "На SMS-сервис нужно будет подписаться по номеру 7377, а в приложении оповещения будут приходить автоматически", – пояснила она.

В начале 2015 года должно завершиться проектирование системы. Стоимость работ составит порядка 3,4 млн рублей. Сейчас оповещением об авариях на транспорте занимается информационный центр департамента транспорта, который был запущен в феврале 2013 года. Его сотрудники работают круглосуточно, сообщения транслируются на сайте дептранса и в социальных сетях. В октябре 2013 года Минкомсвязи сообщило, что впишет в лицензию операторов большой тройки обязанность сообщать своим клиентам о чрезвычайных ситуациях. Однако данный законопроект так и не был выпущен. В марте 2014 года о своем намерении платить операторам за сообщения абонентам заявили в МЧС, однако подробности новой процедуры в министерстве не раскрыли. На сегодняшний день операторы могут оповещать абонентов на добровольной основе, однако это происходит не всегда. Например, в июне прошлого года, когда загорелся силовой кабель на перегоне между станциями "Охотный Ряд" и "Библиотека имени Ленина" и поезда по Сокольнической линии не ходили несколько часов, более двух третей москвичей ничего не знали об аварии. Из операторов "большой тройки" только "Мегафон" отправил своим абонентам SMS-предупреждения.

Зампред комиссии по безопасности Мосгордумы Сергей Гончаров считает, что новая система поможет москвичам сориентироваться в нештатной ситуации. "Лучший способ оповещения – с помощью SMS. У 90 процентов москвичей есть сотовые телефоны, у некоторых даже по два-три. Это самая быстрая и надежная связь", – сказал он.

Руководитель Союза пассажиров Кирилл Янков говорит, что, кроме рассылки сообщений по SMS и интернету, надо оповещать пассажиров по громкой связи. "Сотовая сеть ловит не везде, на экраны в метро многие не обратят внимание, поэтому лучше объявлять по громкой связи. Если же случилась авария в тоннеле, то в вагон должны транслироваться те сообщения, которые слышат пассажиры на станциях по громкой связи, а не только то, что говорит машинист", – отметил Янков.

Эксперт полагает, что пассажиров надо предупреждать не только об авариях, но и о массовых скоплениях людей в транспорте во время общегородских или спортивных мероприятий. "Можно было бы предупреждать, что через такую-то станцию не стоит ездить в связи с проведением футбольного матча, например", – пояснил Янков.

Психиатр-криминалист Михаил Виноградов полагает, что единого способа оповещения о нештатных ситуациях, подходящего всем, найти невозможно. "Есть четыре базовых психотипа людей. Один воспринимает информацию спокойно, предпринимает меры, другой растеряется, третий и вовсе останется равнодушным, а четвертый начнет вмешиваться, паниковать. В любом случае начинать сообщение об аварии нужно с фразы „Внимание! Внимание!“, тогда все отвлекутся и услышат", – заключил Виноградов.

Напомним, 15 июля в 8.38 на перегоне между станциями "Парк Победы" и "Славянский бульвар" произошла крупнейшая авария за всю историю московского метро. Три вагона поезда сошли с рельсов. В результате инцидента погибли 23 человека, более 400 пострадали. Экстренные службы вывели из тоннеля 1150 человек. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263.1 УК РФ "Нарушение требований в области транспортной безопасности, повлекшее смерть двоих и более человек". По предварительной версии, причиной аварии стал некачественно установленный стрелочный перевод.

Дарья Миронова, Наталья Савельева