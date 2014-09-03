Департамент транспорта просит не усложнять доступ к Wi-Fi в метро

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Департамент транспорта направил в правительство предложения, в которых просит не усложнять регистрацию пользователей Wi-Fi в столичной подземке, сообщил глава ведомства Максим Ликсутов.

"Мы надеемся, что регистрация не будет настолько сложной, что не позволит массово пользоваться беспроводным интернетом. Особенно с учетом того, что среднее время поездки в метро составляет 25 минут", - отметил Ликсутов в интервью телеканалу "Россия-24". Чиновник опасается, что если процедура будет длинной, пассажиры просто станут реже пользоваться услугой.

Напомним, 18 августа Министерство связи России опубликовало постановление, разъясняющее, как операторы связи смогут идентифицировать пользователей для предоставления им доступа к Wi-Fi в общественных местах. Однако в пресс-службе департамента информационных технологий M24.ru сообщили, что в ближайшее время процедуру получения доступа к беспроводному интернету в Москве менять не будут.

Оператор связи, установивший точку доступа к Wi-Fi, может предложить пользователю ввести номер мобильного и выслать sms с кодом подтверждения данных.

Как развивается Wi-Fi в метро

Также гражданин сможет указать свою фамилию, имя и отчество, которые оператор проверит с помощью учетной записи на Едином портале государственных услуг. Кроме того, пользователи смогут подтвердить свою личность, предъявив документы, хотя в разъяснениях не прописано, каким способом можно это сделать, подключаясь к беспроводному Wi-Fi в парке или вагоне метрополитена.

Департамент информационных технологий Москвы уже сообщал M24.ru, что поправки касаются только пунктов коллективного доступа, расположенных в отделениях Почты России, и таксофонов, способных раздавать сигнал Wi-Fi.

Отметим, что 15 августа на Замоскворецкой линии метро появился бесплатный интернет. Теперь все поезда на "зеленой" линии оборудованы точками доступа в интернет.

Замоскворецкая линия стала шестой веткой, где есть Wi-Fi. Беспроводным интернетом уже пользуются пассажиры Каховской, Кольцевой, Калининской, Сокольнической и Люблинско-Дмитровской линий. Теперь интернет есть на половине веток метрополитена.

До конца текущего года сеть Wi-Fi появится на всех линиях. Ежедневно услугой пользуется более 400 тысяч пассажиров, совершающих более 500 тысяч подключений. Это составляет 18% от общего среднесуточного пассажиропотока на оборудованных линиях.

Напомним, что проект по предоставлению бесплатного доступа в интернет в поездах метро реализуется с сентября прошлого года.