Более тысячи вагонов столичного метро обеспечены кондиционерами

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21 процент вагонов столичной подземки оборудован системой кондиционирования, сообщил прокурор Московского метрополитена Александр Рыбак. Таким образом, искусственно вентилируются около 1,2 тысячи вагонов подвижного состава метро.

"На сегодняшний день системой кондиционирования оборудован 21 процент вагонов эксплуатационного парка. В тех вагонах, где кондиционеров нет, применяется система вентиляции, которая подает в салон воздух такой же температуры, что и "за бортом", – приводит слова Рыбака Агентство "Москва".

Прокурор Московского метрополитена добавил, что в подземке вообще нет вагонов, не оборудованных системой вентиляции. Кроме того, очень мала вероятность, что в составы с кондиционерами перестанет поступать прохладный воздух. Это связано с тем, что в каждом вагоне установлено по две секции кондиционирования.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор не выявил превышения температурных норм в столичном метрополитене. Проверка прошла на шести станциях и в вагонах поездов.

"В связи с началом периода высокой температуры, было организовано исследование параметров микроклимата (температуры воздуха) в пассажирских помещениях станций и вагонов Московского метрополитена", – сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Сейчас температура на проверенных станциях и в вагонах метро соответствует санитарным нормам.

Исследования проводились на шести станциях:

"Марксисткая";

"Таганская" на Таганско-Краснопресненской линии;

"Площадь Революции";

"Курская" на Арбатско-Покровской линии;

"Боровицкая";

"Чеховская".

В службе также отметили, что направили письма в департамент транспорта и руководству метро с рекомендацией усилить контроль за температурой в столичной подземке в летний период.

Отметим, что в метрополитене есть 10 самых жарких станций:

"Сокол";

"Дмитровская";

"Тимирязевская";

"Петровско-Разумовская";

"Савеловская";

"Текстильщики";

"Кузьминки";

"Рязанский проспект";

"Беляево";

"Аэропорт".

Их стены не омывают грунтовые воды, поэтому там в жару температура на платформах и в вестибюлях превышает 28 градусов. На случай, если пассажирам станет плохо, в летний период на этих станциях раздают воду. Там также установлены вендинговые аппараты с прохладительными напитками.