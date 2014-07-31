Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Мэр Москвы

31 июля 2014, 16:50

Почти 70% московских школ перейдут на пятидневку 1 сентября

мэр Москвы школы образование Исаак Калина пятидневная учебная неделя

Фото: ИТАР-ТАСС

В новом учебном году около 70% московских школ перейдут на пятидневную учебную неделю. Об этом на пресс-конференции заявил глава департамента образования Исаак Калина.

"Часть школ приняли "смешанное" решение: у младших и средних классов - пятидневка, старшие в небольшом количестве остаются на шестидневке", - отметил он. По словам Калины, через полгода работы в режиме пятидневки вопрос об организации учебной недели, возможно, вынесут на обсуждение в "Активном гражданине".

Ссылки по теме

Напомним, ранее мэр Москвы поддержал переход московских школ на пятидневную учебную неделю. По мнению Сергея Собянина, это даст родителям возможность проводить больше времени с детьми.

"С 1 января этого года мы изменили систему финансирования школ в части пяти- и шестидневной работы. Так получилось исторически, что пятидневные недели были в финансовом плане ущемлены. Платили за ученико-часы, и норматив был несколько меньше", - отметил мэр. Грамотно организованный учебный план позволяет за пять учебных дней давать тот же объем знаний, что и при шестидневке. Кроме того, школы получают возможность организовывать по субботам дополнительные внеклассные занятия.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать