Почти 70% московских школ перейдут на пятидневку 1 сентября

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В новом учебном году около 70% московских школ перейдут на пятидневную учебную неделю. Об этом на пресс-конференции заявил глава департамента образования Исаак Калина.

"Часть школ приняли "смешанное" решение: у младших и средних классов - пятидневка, старшие в небольшом количестве остаются на шестидневке", - отметил он. По словам Калины, через полгода работы в режиме пятидневки вопрос об организации учебной недели, возможно, вынесут на обсуждение в "Активном гражданине".

Напомним, ранее мэр Москвы поддержал переход московских школ на пятидневную учебную неделю. По мнению Сергея Собянина, это даст родителям возможность проводить больше времени с детьми.

"С 1 января этого года мы изменили систему финансирования школ в части пяти- и шестидневной работы. Так получилось исторически, что пятидневные недели были в финансовом плане ущемлены. Платили за ученико-часы, и норматив был несколько меньше", - отметил мэр. Грамотно организованный учебный план позволяет за пять учебных дней давать тот же объем знаний, что и при шестидневке. Кроме того, школы получают возможность организовывать по субботам дополнительные внеклассные занятия.