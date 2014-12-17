Сергей Собянин вручил госнаграды москвичам

Сергей Собянин вручил государственные награды жителям Москвы

Сергей Собянин вручил государственные награды и почетные звания нескольким жителям Москвы.

"В новогодние праздники наш город украшается, зажигается тысячами огней, открываются рождественские ярмарки, парки для зимнего отдыха. Москва становится праздничнее, уютнее, удобнее. В этом и ваша заслуга. Вы всю свою жизнь посвятили служению Москве, служению родине, делали все, чтобы наша страна и наш город процветали. Я благодарю за ваш самоотверженный труд", - сказал мэр.

Так, за достигнутые трудовые успехи награждены:



Орденом Александр Невского - председатель Московской общественной организации ветеранов войны Иван Слухай;

Орденом Дружбы - генеральный директор ГУП "Управление по проектированию общественных зданий и сооружений "Моспроект-2 имени М.В. Посохина" Михаил Посохин.

Татьяна и Валерий Гурины, воспитывающие восьмерых детей,

Надежда и Анатолий Лукомские, также воспитывающие восьмерых детей.

За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций орденом "Родительская слава" награждены:Кроме того, за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность Знаком отличия "За благодеяние" награжден председатель совета директоров ОАО "Протек" Вадим Якунин. Президент региональной общественной организации "Гимнастический клуб "Динамо-Москва" имени М.Я.Воронина" Андрей Зудин награжден медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени - за заслуги в развитии физической культуры и спорта.

Заслуги группы москвичей отмечены почетными званиями:



"Заслуженный врач Российской Федерации",

"Заслуженный деятель науки Российской Федерации",

"Заслуженный изобретатель Российской Федерации",

"Заслуженный учитель Российской Федерации",

"Почетный работник образования города Москвы",

"Почетный работник физкультуры, спорта и туризма города Москвы",

"Почетный энергетик города Москвы",

Также ряд москвичей наградили почетными грамотами президента России, правительства Москвы, благодарностью мэра, знаками отличия города Москвы.

В соответствии с Положением о государственных наградах Российской Федерации, Сергей Собянин вручает государственные награды и почетные звания от имени и по поручению президента России.