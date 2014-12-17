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Мэр Москвы

17 декабря 2014, 12:20

Сергей Собянин вручил госнаграды москвичам

мэр Москвы награды москвичи Сергей Собянин

Сергей Собянин вручил государственные награды жителям Москвы

Сергей Собянин вручил государственные награды и почетные звания нескольким жителям Москвы.

"В новогодние праздники наш город украшается, зажигается тысячами огней, открываются рождественские ярмарки, парки для зимнего отдыха. Москва становится праздничнее, уютнее, удобнее. В этом и ваша заслуга. Вы всю свою жизнь посвятили служению Москве, служению родине, делали все, чтобы наша страна и наш город процветали. Я благодарю за ваш самоотверженный труд", - сказал мэр.

Так, за достигнутые трудовые успехи награждены:

  • Орденом Александр Невского - председатель Московской общественной организации ветеранов войны Иван Слухай;
  • Орденом Дружбы - генеральный директор ГУП "Управление по проектированию общественных зданий и сооружений "Моспроект-2 имени М.В. Посохина" Михаил Посохин.

За заслуги в воспитании детей и укреплении семейных традиций орденом "Родительская слава" награждены:
  • Татьяна и Валерий Гурины, воспитывающие восьмерых детей,
  • Надежда и Анатолий Лукомские, также воспитывающие восьмерых детей.

Кроме того, за большой вклад в благотворительную и общественную деятельность Знаком отличия "За благодеяние" награжден председатель совета директоров ОАО "Протек" Вадим Якунин. Президент региональной общественной организации "Гимнастический клуб "Динамо-Москва" имени М.Я.Воронина" Андрей Зудин награжден медалью Ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени - за заслуги в развитии физической культуры и спорта.

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Заслуги группы москвичей отмечены почетными званиями:

  • "Заслуженный врач Российской Федерации",
  • "Заслуженный деятель науки Российской Федерации",
  • "Заслуженный изобретатель Российской Федерации",
  • "Заслуженный учитель Российской Федерации",
  • "Почетный работник образования города Москвы",
  • "Почетный работник физкультуры, спорта и туризма города Москвы",
  • "Почетный энергетик города Москвы",

Также ряд москвичей наградили почетными грамотами президента России, правительства Москвы, благодарностью мэра, знаками отличия города Москвы.

В соответствии с Положением о государственных наградах Российской Федерации, Сергей Собянин вручает государственные награды и почетные звания от имени и по поручению президента России.

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