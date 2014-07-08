Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Мэр Москвы

08 июля 2014, 15:54

Москва и Пензенская область подписали соглашение о сотрудничестве

мэр Москвы соглашения Пенза Сергей Собянин

Фото: mos.ru

Мэр Москвы и губернатор Пензенской области подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между регионами.

Церемония подписания прошла в здании столичной мэрии. "Москва давно сотрудничает с Пензенской областью, нас объединяют исторические, экономические, культурные и социальные связи. Новое соглашение позволит перевести наши добрые отношения в конкретные планы и мероприятия, которые мы с удовольствием будем выполнять на благо жителей Пензенской области и на благо москвичей", - отметил Сергей Собянин.

Губернатор Пензенской области Василий Бочкарев, в свою очередь, предложил провести дни культуры Москвы в Пензенской области, посвятив их 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова.

Добавим, ранее, в рамках дней Москвы в Риме, было подписано соглашение о сотрудничестве городов. Впервые партнерские связи были установлены еще в 1996 году, когда мэрами двух столиц был подписан договор о дружбе и сотрудничестве.

Кроме того, в 2014 году было утверждено соглашение между Москвой и Севастополем о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве и соглашение о передаче гуманитарной помощи. Летом 2014 года в Севастополе прошли дни росссийской столицы.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать