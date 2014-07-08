Москва и Пензенская область подписали соглашение о сотрудничестве

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Мэр Москвы и губернатор Пензенской области подписали соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между регионами.

Церемония подписания прошла в здании столичной мэрии. "Москва давно сотрудничает с Пензенской областью, нас объединяют исторические, экономические, культурные и социальные связи. Новое соглашение позволит перевести наши добрые отношения в конкретные планы и мероприятия, которые мы с удовольствием будем выполнять на благо жителей Пензенской области и на благо москвичей", - отметил Сергей Собянин.

Губернатор Пензенской области Василий Бочкарев, в свою очередь, предложил провести дни культуры Москвы в Пензенской области, посвятив их 200-летию со дня рождения Михаила Лермонтова.

Добавим, ранее, в рамках дней Москвы в Риме, было подписано соглашение о сотрудничестве городов. Впервые партнерские связи были установлены еще в 1996 году, когда мэрами двух столиц был подписан договор о дружбе и сотрудничестве.

Кроме того, в 2014 году было утверждено соглашение между Москвой и Севастополем о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве и соглашение о передаче гуманитарной помощи. Летом 2014 года в Севастополе прошли дни росссийской столицы.