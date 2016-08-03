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Мэр Москвы

03 августа 2016, 11:18

Собянин: на месте незаконных объектов появятся общественные пространства

мэр Москвы Чистые пруды площади Сергей Собянин строительство и реконструкция самострои

Мэр осмотрел работы по благоустройству площади Мясницкие Ворота

Городские площади и общественные пространства оборудуют на месте незаконно построенных объектов, заявил Сергей Собянин в ходе осмотра работ по благоустройству площади Мясницкие Ворота, где были снесены два крупных объекта самостроя.

"Нас часто спрашивают – что появится на освободившихся территориях? Отвечаю – на месте незаконных объектов вновь появятся городские площади и другие общественные пространства. Работа по их благоустройству идет не только в центре, но и в других районах Москвы", – отметил Собянин.

По словам мэра, самовольно возведенные постройки не только портят облик города, но и опасны для жизни людей, потому что они стоят прямо на городских коммуникациях. Например, рядом с выходом из станции метро "Чистые пруды" на теплосети и других коммуникациях стояли два незаконных павильона, которые демонтировали в феврале 2016 года.

Масштабный снос торговых павильонов, которые столичные власти признали самостроем, начался в столице в ночь на 9 февраля. Тогда стартовал демонтаж 97 объектов. В ЦАО были демонтированы 25 павильонов.

На месте самостроя в Москве создаются общественные пространства

В приложении "Активный гражданин" москвичи высказали около 600 тысяч предложений по благоустройству общественных пространств на месте снесенных объектов самостроя. Самой популярной идеей стало создание парков с растениями и лавочками, но есть и более неординарные проекты. Например, на площади Мясницкие ворота предложили организовать шахматный клуб, парковку для велосипедов или столы для настольного тенниса.

Позже столичные власти приняли решение о сносе еще более ста объектов самостроя. В список вошли 107 самовольных построек общей площадью 31 тысяча квадратных метров, расположенных во всех административных округах города, кроме Зеленоградского и ТиНАО.

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