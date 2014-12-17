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Фестивали

17 декабря 2014, 12:10

Детей и подростков познакомят с литературными новинками

литература книжные фестивали фестивали и праздники детские книги

Фото: m24.ru / Юлия Иванко

20 декабря в библиотеке №124 на Профсоюзной улице, 92 состоится заключительное событие детского литературного проекта #НАСВЯЗИ. Малышей и подростков познакомят с книжными новинками, покажут интерактивные спектакли предложат сыграть в игры.

Самых маленьких гостей фестиваля, которое получило название #ДОСВЯЗИ, ждут развивающие игровые занятия по книгам Дэвида Макки о слоне в клеточку и сказке Надин Брюн-Косм "Большой волк и маленький волк". Ребята постарше отправятся на мастер-класс "История книги своими руками". Кроме того, подросткам представят недавно выпущенную в России книгу Роальда Даля "Ведьмы".

О достопримечательностях столицы гостям библиотеки расскажут на занятии "Моя Москва". Ребятам также предложат разрисовать большую карту центра города.

В рамках #ДОСВЯЗИ дети смогут выбрать лучшего автора всего проекта. Также организаторы наградят лучших читателей - победителей и участников сетевого конкурса книжных отзывов #ЛонгмобНАСВЯЗИ, который с осени проходит на страничках библиотек ЮЗАО в социальных сетях. Победители конкурса получат награды от партнеров проекта и смогут отправиться в Литературный институт на встречу со студентами Семинара по детской литературе.

В библиотеках на юго-западе столицы стартовал проект #НАСВЯЗИ

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Напомним, что проект #НАСВЯЗИ стартовал в библиотеках юго-запада столицы в октябре. В его рамках юные читатели познакомились с выдающимися авторами и переводчиками, сходили на экскурсии в издательства и на книжные ярмарки, провели фотоакцию.

Открыл проект #НАСВЯЗИ фестиваль переводной детской литературы "Мир на связи". В нем приняли участие представители и переводчики крупных книжных издательств России: "Самокат", "Розовый жираф", "КомпасГид".

Посетителям рассказали о бестселлерах скандинавской, французской, немецкой и американской детской литературы, которые недавно вышли на русском языке.

#ДОСВЯЗИ ждет гостей в библиотеке №124 с 11.30 до 15.00.

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