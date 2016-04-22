Сиротам и ветеранам сохранили льготы при поступлении в вузы

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Госдума одобрила в первом чтении поправки в закон об образовании, продлевающие до 1 января 2019 года льготы при поступлении в вузы для детей-сирот и ветеранов боевых действий. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента

"Мы эту норму сделали временно, потому что надеялись, что до 1 января 2014 года будут созданы условия для того, чтобы эта категория лиц могла получить идеальное образование на подготовительных отделениях вузов. К сожалению, до настоящего времени им не предоставляется право бесплатного проезда в период после окончания общеобразовательной организации до поступления на подготовительное отделение", – пояснил в ходе пленарного заседания председатель профильного комитета Думы по образованию Вячеслав Никонов. Его слова приводит Агентство "Москва".

Никонов отметил, что до сих пор не урегулирован вопрос проживания детей-сирот в период после окончания школы и до момента поступления их в вузы. Это мешает таким абитуриентам в достаточной мере подготовиться не только к поступлению, но и к обучению вузах.

Никонов отметил, что многие дети-сироты и ветераны боевых действий, поступающие на льготные места, не могут закончить вуз, их отчисляют, потому что у них недостаточная подготовка.