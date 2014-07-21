В понедельник в столице будет теплая, солнечная и сухая погода

В понедельник москвичей ждет теплая, солнечная и сухая погода

В понедельник, 21 июля, весь день в Москве будет теплая, солнечная и сухая погода. Воздух прогреется до 27 градусов, а давление останется в норме, передает телеканал "Москва 24".

По прогнозам синоптиков, сегодня будет дуть слабый северо-восточный ветер.

Отмечается, что аналогичная погода ожидается в столице всю эту неделю. Только в среду и четверг возможны небольшие дожди. Во власти антициклона, который принес в Московскую область жаркую погоду, столичный регион останется минимум две недели.