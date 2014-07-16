В среду в Москве сохранится сухая, жаркая погода - будет до 31 градуса

Фото: M24.ru

В среду, 16 июля, в Москве сохранится сухая и жаркая погода. Температура воздуха поднимется сегодня в городе до 31 градуса, а осадков не ожидается, передает телеканал "Москва 24".

Как сообщают синоптики, ветер будет юго-западным со скоростью до 5 метров в секунду. А давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

Отмечается, что антициклон, который принес в столицу жару, с сегодняшнего дня начнет разрушатся, а облаков станет больше. К вечеру температура опустится до 25 градусов, а ночью местами возможна гроза.