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МО

05 декабря 2014, 12:25

Один из пилотов упавшего МиГ-29 остается в крайне тяжелом состоянии

летчики падения МиГ-29 чп мо

Директор НИИ Склифосовского рассказал о состоянии летчиков МИГ-29

Летчикам, пострадавшим в Подмосковье при падении МиГ-29, продолжают оказывать помощь в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Один из мужчин остается в крайне тяжелом состоянии, второй - в состоянии средней тяжести, рассказал журналистам в пятницу, 5 декабря, директор клиники Могели Хубутия.

"Состояние одного из летчиков остается крайне тяжелым. Он был вчера прооперирован. Операции прошли гладко. Второй, по сравнению с первым, отделался легче. У него тяжелый перелом правого предплечья, сотрясение головного мозга, ушибы и раны разных частей тела. Но жизни они не угрожают", - отметил Хубутия в эфире телеканала "Москва 24".

Директор НИИ имени Склифосовского добавил, что в состоянии второго летчика отмечается значительная положительная динамика. Вчера, когда его привезли в клинику, его состояние было тяжелым. "Сегодня он отошел от шокового состояния, разговаривает, вступает в контакт. Его рука мобилизирована, проблем нет", - рассказал медик.

Никаких прогнозов относительно здоровья летчика, который остается в крайне тяжелом состоянии, врачи пока дать не могут.

По словам директора НИИ имени Склифосовского, в ближайшее время делать ему новые операции не планируется. Однако если у пострадавшего будут наблюдаться осложнения текущего состояния, врачи готовы его скорректировать. "Его состояние вызывает у нас на сегодняшний день настороженность. Однако для больного делается все, что делается в подобных случаях в мировой медицине ведущих стран", - добавил Хубутия.

Напомним, что по факту крушения самолета МиГ-29 в Воскресенском районе Московской области было возбуждено уголовное дело.

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По предварительным данным, МиГ-29 выполнял испытательный полет. Около 11.53 4 декабря с ним пропала связь. Управляли воздушным судном, принадлежащим ОАО "Российская самолетостроительная корпорация МиГ" имени Громова, летчики Сергей Рыбников и Вадим Селиванов.

Около 11.56 летательный аппарат упал в Воскресенском районе Московской области. Оба летчика были доставлены в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего". Сейчас в рамках уголовного дела в офисе корпорации "МиГ" проходят обыски и выемка документов.

Ранее телеканал "Москва 24" сообщал, что найдены "черные ящики" разбившегося в Подмосковье МиГ-29. По мнению экспертов, это была учебная модификация палубного истребителя.

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